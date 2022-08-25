استشاري يحذر الأمهات: «متقشروش قشرة رأس المولود»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور محمد رفعت طبيب الأطفال، إن العناية بشعر المولود ينبغي أن تقتصر على الاستحمام فقط، محذرًا من محاولة بعض الأمهات من إزالة القشرة الموجودة برأس الطفل، سواء بالأيدي أو باستخدام الأظافر.

سبب وجود القشرة برأس المولود

وأضاف في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج «أجيال» على «راديو 9090»، أن علاج هذه القشرة يكون بتركها تمامًا، مؤكدًا أنها تختفي من تلقاء نفسها، إذ تنشأ نتيجة نشاط الغدد الدهنية الموجودة بالرأس.

أوضح أن وجود القشرة بالرأس دليل على جودة الوظيفة للغدد الدهنية برأس المولود، إذ يجعل هذا النشاط الشعر «طري».

وأشار إلى أنه حال زيادة المستحضرات التي تقلل من قشرة رأس المولود أدت إلى التسبب في إغلاق جزء من مسام الرأس، موضحا ضرورة تناولها تحت إشراف الطبيب كونها مستحضرات مخصصة للأطفال بهذا العمر.

منتجات طبيعية للتخلص من قشرة الرأس الزائدة

ولفت طبيب الأطفال إلى إمكانية استخدام زيت الزيتون بكمية ضئيلة جدًا، إذ تعمل على تطرية فروة الرأس بنزول القشرة والتخلص منها مع الغسيل المتكرر، مشيرًا إلى إمكانية وضع زيت الأطفال دون فركه بفروة الرأس.