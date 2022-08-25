طبيب أطفال عن سقوط شعر الرضيع في عامه الأول.. وضعية النوم السبب

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور محمد رفعت طبيب الأطفال، إن الطفل في عامه الأول، يقضي معظم وقته في وضع النوم، وهو ما يترتب عليه سقوط الشعر من الخلف، نتيجة وجود كل عوامل ضعف الشعر، متابعًا: «الشعر في المنطقة دي مكتوم، كما أن ثقل الرأس يحمل على هذه المنطقة»، لافتًا إلى قلق العديد من الأمهات الجدد من هذا السقوط، وقد يظن بعضهن خطأً إصابة الطفل بمرض الثعلبة.

طبيعة شعر الأطفال في عامهم الأول متغيرة

وأضاف «رفعت» في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج «أجيال» على «راديو 9090»، أن الشعر من أكثر الموضوعات التي يوجد بها معتقدات وممارسات خاطئة لكل الأعمار، لافتًا إلى أن طبيعة شعر الأطفال في هذه المرحلة المبكرة من حياتهم طبيعة متغيرة.

وتابع طبيب الأطفال: «مش ده الشعر اللي هيكمل معاه»، لافتًا إلى أن ذلك الشعر يعرف باسم مصطلح «شعر البطن»، وهو الشعر الذي ينمو والطفل في رحم الأم.

موعد الحلاقة الأولى للمولود

وكشف «رفعت» عن خطأ الاعتقاد أنه يمكن تكوين صورة عن طبيعة شعر أو لونه في هذه المرحلة المبكرة، لافتًا إلى صعوبة الأمر في الشهور الأولى من عمر الطفل، مشيرًا إلى أن موعد حلاقة شعر المولود من البنين يكون بعد عامه الأول.