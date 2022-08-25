عريس يفعل هذه الحيلة الغربية للهروب من الزواج يوم زفافه.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعرّض شاب يدعي "أنويش" من ولاية تيلانجانا الهندية، لهجوم عائلة عروس بعد أن زعم أنه مريض، ودخل المستشفى في محاولة للهروب من الزواج، ولكن مهارات الرجل في التمثيل فشلت.

ووفقًا لموقع "shikshanews"، فإن "أنويش" هو مهندس برمجيات يعمل لدى شركة في الولايات المتحدة، أخبر عائلته أنه يريد الزواج في غضون أسبوع من خطوبته من فتاة من مقاطعة جاغتيال بولاية تيلانجانا الهندية، وقرر أفراد العائلة إجراء الحفل في قاعة احتفالات بنفس المنطقة.

ومثل العديد من الزيجات الهندية، وافقت عائلة العروس على دفع 25 ألف روبية إلى أنويش كمهر، دفعت عائلة الفتاة 15 ألف روبية خلال الخطوبة، وأخبرت عائلة العريس أنهم سيدفعون بقية المهر في يوم الزفاف.

ولكن في يوم الزفاف، أخبر العريس أقاربه أنه يريد الذهاب إلى المستشفى حيث سقط في الحمام، نقله الأقارب وهم يشعرون بالقلق على الفور إلى المستشفى وتولى الأطباء رعايته.

واشتكى "أنويش" من أنه ليس على ما يرام، فحصه أطباء من مستشفى آخرى، وأخبروا الأسرة أنه بخير تمامًا.

واستمر وجوده في المستشفى لمدة 5 ساعات، حتى أُجبرت عائلة العروس العريس على قول الحقيقة.

وفي النهاية، ذكر أنه غير مهتم بالزواج، وشعرت عائلة العروس بالغضب تجاهه، وحاولت الاعتداء عليه، ولكن تم تجنب الشجار بسبب تدخل أفراد الأسرة الآخرين.

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