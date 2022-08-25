9 أعراض قد يتجاهلها البعض تكشف الإصابة بمشكلة في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - تعد النوبات القلبية تجربة مؤلمة لمن عاشها، وقد تهدد حياة من يمر بها، وفي كثير من الأحيان، تكون أعراض النوبة القلبية، خاصة بالنسبة للمرأة، أكثر دقة على الرغم من أن الرجال والنساء يمكن أن يتعرضوا لضغط الصدر الذي يبدو وكأنه فيل يجلس على الصدر، إلا أن النساء يمكن أن يعانين من نوبة قلبية دون ضغط على الصدر، بحسب ما ذكر موقع eatthis.

ووفقًا لجون تيش، المدير الطبي لمركز صحة المرأة بجامعة نيويورك المركز الطبي، قد تعاني النساء من عدم الراحة في الصدر، ويتم حث النساء فوق سن الأربعين على فحص ضغط الدم بانتظام لتجنب النوبات القلبية.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الضغط غير المريح أو الانضغاط أو الامتلاء أو الألم في وسط صدرك، هو أحد علامات النوبة القلبية الرئيسية لدى النساء، موضحة إنها تدوم أكثر من بضع دقائق، أو تختفي وتعود، كما أن هناك بعض الأعراض للنوبة القلبية وهي كما يلي:

-آلام في الذراع أو عدم الراحة

من الشائع أيضًا الشعور بالألم أو الانزعاج في أحد الذراعين أو كليهما، في عام 2012 ، عانت روزي أودونيل من نوبة قلبية، ولاحظت أن ألم الذراع هو أحد أعراضها، وصفت بالتفصيل ما حدث بأنه بعد بضع ساعات، أصيب جسدها بألم في الصدر، وألم بالذراعين.

- آلام في الظهر

وفق جون تيش، يمكن أن تكون آلام الظهر إحدى العلامات الرئيسية على إصابة المرأة بنوبة قلبية، مشيرًا إلى أن الألم المرتبط بالنوبات القلبية يمكن وصفه بأنه ضغط أعلى الظهر يشبه الضغط أو ربط الحبل حوله.

-آلام في المعدة

يمكن أن تحدث آلام المعدة أيضًا أثناء النوبة القلبية، إذا واجهت أيًا من هذه الأنواع من الألم، فلا يجب أن تتغاضى عنها، وقال تيش: "أرى أن العديد من النساء يتناولن الأسبرين إذا اعتقدن أنهن مصابات بنوبة قلبية ولا يتواصلن مع الأطباء".

-ضيق في التنفس

يمكن أن يكون ضيق التنفس مع أو بدون انزعاج في الصدر إشارة، فقد تشعر بضيق شديد في التنفس، "كأنك تركض في ماراثون، لكنك لم تقم بأي خطوة.

-الغثيان أو القيء

وفقًا لمايو كليني ، يمكن أن يكون الغثيان أو عسر الهضم أو حرقة المعدة أو آلام البطن كلها علامات على الإصابة بحرقة المعدة. تكتب العديد من النساء هذه الأعراض المرتبطة بالنوبات القلبية على أنها ارتجاع حمضي.

-قد تصاب النساء بالدوار

إن الدوخة أو الدوار أو الإغماء في الواقع هي أعراض أخرى يجب البحث عنها.

-التعب الشديد

لاحظت ليزلي تشو، طبيبة القلب في كليفلاند كلينك، أن التعب - وخاصة الجديد أو الدراماتيكي - يمكن أن يكون علامة على نوبة قلبية، تقترح البحث عن العلامات التالية:

تشعر بالإرهاق فجأة بعد ممارسة التمارين الرياضية المعتادة، أو أنك لا تجهد نفسك، ولكنك تعاني من الإرهاق أو بثقل في الصدر، فالنشاط البسيط مثل ترتيب السرير أو المشي إلى الحمام أو التسوق يجعلك متعبًا بشكل مفرط، أو على الرغم من أنك تشعر بالتعب الشديد، كما أنك تعاني من اضطرابات النوم.

-تعرق بارد

تضيف تشو أن العرق "الإجهاد" (الشعور بالبرودة والنعومة) عندما لا يكون هناك سبب حقيقي للإجهاد أو "التعرق أو ضيق التنفس المصحوب بأعراض أخرى مثل ألم الصدر أو الإرهاق"، هي أيضًا علامات يجب الانتباه إليها.

-آلام في الرقبة أو الفك

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من ألم في الرقبة أو الفك، وتلاحظ تشو أنك قد تشعر بألم خاص بالجانب الأيسر السفلي من الفك.

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