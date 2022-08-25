هذا ما يحدث عند وضع الملح على لسانك لدقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يشعر البعض بالتوتر والقلق في كثير من الأحيان، لذا يلجأ إلى استخدام جميع الحيل للتخلص من هذا الشعور، ومن ضمن هذه الطرق وضع الملح على اللسان بعد انتشارها مؤخرا على تطبيق "تيك توك".

كيف ذلك؟

يضع الشخص كمية قليلة من الملح على اللسان لمدة دقائق وسوف يشتت مذاقه انتباه عن القلق والتوتر والأفكار السلبية.

بالإضافة إلى إنه يجعلك تشعر بالرغبة في تناول الماء، ما يساعد على تهدئة شعورك بالقلق.

ويمكن أن تكون هذه الحيلة فعالة للغاية في إيقاف نوبة القلق المفاجئة وتشغيل الحواس للمساعدة في دعمك لأن تركيزك سيكون على تذوق الملح بدلاً من الشعور بالقلق.

ومع ذلك، يجب تجنب الإفراط في تناول الملح لأنه قد يسبب الشعور بالغثيان وارتفاع ضغط الدم، وفق ما ذكرت مجلة "glamourmagazine".

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