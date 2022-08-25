انتبه.. 10 علامات تحذيرية تكشف الإصابة بجلطات الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتبر الجلطات الدموية من الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ويمكن أن تكون خطيرة للغاية.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم أبرز العلامات التي يجب الانتباه إليها من أجل التعرف على أعراض الإصابة بجلطات الدم في أسرع وقت ممكن، وفق ما أوضح موقع"brightside".

1. العمي الجزئي:

عادةً ما يكون فقدان الرؤية غير المؤلم في إحدى عينيك علامة على انسداد الشريان المركزي في الشبكية، وتعتبر حالة طبية طارئة خطيرة، خاصة إذا كانت لديك أعراض إضافية مثل الدوار ومشاكل في الحفاظ على التوازن، لذا، إذا لاحظت إحدى هذه العلامات، من الأفضل زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، لأنها يمكن أن تكون مميتة إذا لم تعالجها بشكل صحيح وعلى الفور.

2. القيء:

قد يكون القيء علامة على وجود جلطة دموية في البطن، وتسمى هذه الحالة بـ إقفار المساريق، وعادة ما تكون مصحوبة بألم شديد في منطقة البطن، وإذا لم تحصل الأمعاء على كمية كافية من الدم، تعاني أيضًا من الغثيان وحتى وجود دم في البراز.

3. خطوط حمراء على البشرة:

هل لاحظت ظهور خطوط حمراء فجأة على طول عروقك؟ هل تشعر بالدفء عند لمسها؟، قد لا تكون هذه كدمة طبيعية، وتحتاج إلى عناية طبية فورية.

4. تورم في أحد الأطراف:

إذا لاحظت فجأة أن أحد كاحليك قد أصبح منتفخًا، فقد يكون ذلك من أعراض التحذير للإصابة بجلطة دموية، وتعتبر هذه الحالة طارئة، حيث تتحرر الجلطة في أي دقيقة وتصل إلى أحد أعضائك.

5. ألم في الذراع أو الساق:

على الرغم من أنه من الضروري عادةً أن يكون لديك العديد من الأعراض لتشخيص الإصابة بجلطات الدم، إلا أن من السهل المزج بين الألم الناتج عن جلطة دموية وتشنج عضلي ، ولكن هذا النوع من الألم يحدث غالبًا عند المشي أو ثني قدميك لأعلى.

6. وجود لون أحمر أو غامق على الساق

قد تكون البقع الحمراء أو الداكنة على جلدك والتي تظهر بدون سبب من أعراض تجلط الدم في ساقيك، بالإضافة إلى الشعر بالحنان والدفء في هذه المنطقة وحتى الألم أثناء مد أصابع قدميك لأعلى.

7. ألم في الصدر:

إذا شعرت بألم في الصدر عندما تتنفس بعمق، فقد يكون ذلك أحد أعراض الانسداد الرئوي.

وعادة ما يكون الألم في صدرك حادًا، ويمكنك أن تعتقد بسهولة أنك تعاني من نوبة قلبية، لكن، الفرق الرئيسي بينهما هو أن الجلطة الدموية تزداد سوءًا دائمًا مع التنفس.

8.السعال بدون سبب:

إذا كنت تعاني في بعض الأحيان من نوبات غير متوقعة من السعال الجاف وكذلك ضيق التنفس وزيادة معدل ضربات القلب وألم في الصدر، فقد يكون ذلك بسبب التجلط الدموي، ويمكن أن يتسبب في حدوث دم مع المخاط.

9. ضيق التنفس:

إذا أدركت فجأة أنه أصبح من الصعب جدًا عليك أن تأخذ أنفاسًا عميقة، فهذا من أعراض جلطة دموية في الرئتين، والتي تسمى الانسداد الرئوي.

10. تسارع معدل ضربات القلب:

عند حدوث جلطة دموية في رئتيك، تشعر برفرفة في الصدر، وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون سبب عدم انتظام دقات القلب هو انخفاض مستوى الأكسجين في رئتيك، وبالتالي، فإن القلب يحاول تعويض النقص ويبدأ في التحرك بشكل أسرع.

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