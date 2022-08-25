تسبب أضرارا.. 8 أشياء احذري وضعها في غسالة الأطباق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غسالة الصحون أصبحت من الأشياء التي ترغب رية المنزل في اقتنائها لتنظيف الأطباق والأكواب.

وهناك أشياء يجب تجنب وضعها في غسالة الأطباق، وفق ما أوضح موقع "today".

السكاكين الحادة:

يمكن لغسالة الأطباق أن تضعف شفرات السكين، لذا من الأفضل غسل السكاكين يدويًا.

الأواني والمقالي غير اللاصقة:

يجب الابتعاد عن وضع أواني الطهي غير اللاصقة في غسالة الأطباق، لأن ذلك بمرور الوقت يؤدي إلى تكسير الطلاء، مما يتسبب في تقشره أثناء الطهي وإتلاف الطبقة غير اللاصقة.

التحف:

يجب أن تبقى العناصر الحساسة مثل الزجاج والتحف والتماثيل الجميلة بعيدًا عن غسالة الأطباق.

الأطباق الصيني:

معظم أطباق البورسلين والصيني آمنة للغسل في غسالة الصحون، ولكن إذا كان بهم صور معدنية أو حواف يجب غسلهم يدويًا لمنع تلف الزينة، بالإضافة إلى أن الأطباق الصيني يمكن أن تنكسر مع الأطباق الأخرى عن طريق الخطأ أثناء دورة غسيل الأطباق.

الأواني النحاس:

تتحلل هذه الأواني ويتغير لونها عند غسلها في غسالة الأطباق.

أنواع عديدة من البلاستيك:

تجنبي وضع المواد البلاستيكية في غسالة الأطباق، لأنها قد تذوب.

أطباق الاكريليك:

يتسبب الماء شديد السخونة ومنتجات غسيل الأطباق القاسية في إتلاف أطباق الأكريليك وأواني الأطباق الأخرى، مما يتسبب في حدوث تشققات وإزالة كل ماهو مطبوع عليها.

الأطباق مع ملصقات ورقية:

يمكن لغسالات الأطباق فك الملصقات الورقية من الزجاجات والبرطمانات وإزالتها، وبالتالي تستقر قطع الورق في مصرف غسالة الأطباق أو تلتصق بأطباق أخرى.

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