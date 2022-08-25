طبيبة تحذر من تناول المانجو في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حذّرت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، من تناول المانجو لبعض الأشخاص في حالة واحدة.

وقالت خبيرة التغذية إنه لا يجب تناول المانجو في حال إذا كان الأشخاص يخططون لإنقاص الوزن الزائد والتخلص من الدهون.

وأضاف عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن المانجو تحتوي على مزيد من مضادات الأكسدة التي تقي من السرطان، وفيتامين سي والبيتا كاروتين الذي يتحول لفيتامين A، لكن يوصي بتجنب تناولها أثناء الريجيم.

وأكدت أن المانجو غنية بكمية عالية من السكر "الفرتكوز"، لذا الإفراط في تناولها يزيد من "اليوريك اسيد" الذي يساهم في أمراض الكلى، والإصابة بالنقرس واحتباس الماء في الجسم، ما يسبب زيادة في الوزن.

بالإضافة إلى كونها غنية بنسبة كبيرة من البوتاسيوم، الذي يسبب مضاعفات صحية لمرضى اضطراب ووظائف الكلى.

أما في حالة الإنضاج الصناعي لثمار المانجو واستخدام كربيد الكالسيوم، تسبب الإصابة بالإسهال، وزيادة الوزن.

فضلا عن ذلك، استهلاكها بصورة مفرطة يزيد من ارتفاع نسبة السكر في الدم لمرضي السكري, واضطرابات وظائف القلب، ومرضى الكبد الدهني وارتفاع الكوليسترول الضار.

وتؤكد خبيرة التغذية أن المانجو من الفواكه التي لا يفضل تناولها عند اتباع الحميات الغذائية، لكن يمكنك استهلاكها كـ"سناك" في "الوجبة الفري".

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