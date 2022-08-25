لحظة مروعة.. مصرع شاب في الهواء بعد فقدانه السيطرة على مظلته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في حادث مروع، فقد شاب يبلغ من العمر 26 سنة، للسيطرة على طائرته المظلي، بولاية بارايبا بالبرازيل.

وأظهر مقطع فيديو سجله أحد الأشخاص أن الشاب الذي يدعي "الكسندر بيريرا" كان يقود رحلة تدريب بالمظلات في الجو قبل أن يتعرض لسقوط بارتفاع 131 قدمًا، أي ما يعادل ( 40 مترًا)، واصطدم بمزرعة في قرية فيلا نوفا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأعلنت السلطات المحلية عن وفاة بيريرا في مكان الحادث، وكان الشاب يمارس الطيران الشراعي لعدة سنوات.

- حادث آخر:

يأتي الحادث بعد شهر من مقتل رجل يبلغ من العمر 38 سنة في حادث القفز بالمظلات في ولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل.

وكشفت اللقطات المسجلة على خوذة أحد المدربين، كيف أدرك أندريوس جامايكو التوجيهات الخاصة بكيفية القفز بالمظلات، وأكد أنه كان على علم بموقع المقبض الانفصالي للمظلة.

قام مدرب القفز بالمظلات، الذي كان يرتدي كاميرا فوق خوذته، بإطلاق الشاب، الذي ظهر وكأنه مسيطر، لكن أعراض الدوران ظهرت عليه فجأة وسقط.

استمر جامايكو، الذي كان يقفز بالمظلات للمرة الثالثة فقط، في الدوران حيث نشر المدرب مظلته مع اقتراب نقطة الهبوط على الأرض بسرعة.

سقط على ارتفاع 6500 قدم تقريبًا من السماء واصطدم بلوح سقف المنزل المصنوع من الزنك قبل أن يسقط على الأرض، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث.

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