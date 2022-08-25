«سارة» مصابة بورم نادر وتحتاج جراحة عاجلة لإنقاذها: «مبقدرش أكل ولا أشرب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الألم ينهش جسدها، الأوجاع تهدد حياتها، بين اللحظة والأخرى تظن أنها النهاية، لا تستطيع أن تقوم بأبسط العمليات الحيوية كباقي الأشخاص، تُعامل معاملة خاصة، تعيش حبيسة داخل غرفة في أحد المستشفيات والأجهزة تحيطها من جميع الجهات، تدعو الله عز وجل أن ينهي ذلك الكابوس الذي داهم حياتها فجأة ويستوطن به منذ 12 عامًا، حينما شُخصت بالإصابة بمرض نادر وهو الورم الليمفي العضلي، ربما لا تقوى على التعبير، فتغلبها الدموع شفقة على حالها، هكذا هي الحياة التي تعيش فيها الأنسة الأربعينية سارة أحمد، التي تحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة لزراعة رئتين في الهند.

تطورات حالة «سارة»

استغاثت الأنسة الأربعينية سارة أحمد، التي تعاني من مرض نادر وهو الورم الليفي العضلي، من خلال «الوطن»، بعدما لم تعد قادرة على تحمل الألم، وحالتها الصحية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، إذ تشرح تطورات حالتها الصحية: «تعبانة أوي بقالي يومين، ومش قادرة أخد نفسي، حاسة إني هموت مش هلحق أسافر أبدا، أنا بدأت أفقد الأمل، خايفة أدخل الرعاية تاني، المرض بيزيد، أي حركة بسيطة الأكسجين بينزل جامد جدًا، مبدخلش الحمام مبقدرش أقوم، مركبين ليا قسطرة وبلبس بامبرز، مبقدرش أكل ولا أشرب، جسمي كله بيوجعني».

«سارة»: موصلتش لحاجة في حياتي

تحتاج سارة أحمد، لإجراء عملية جراحية، تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه، التي ساعدت التبرعات في جزء منها، حتى وصلت لحوالي مليون ونصف، إذ تضيف: «حاسة إني هموت قبل ما المبلغ كله يكمل، أختي معايا وبتاخد بالها مني، ومعايا في المستشفى، نفسي أرجع أقف على رجلي من تاني، حياتي اتدمرت موصلتش لحاجة لا جواز ولا بقيت أم».