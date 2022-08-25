فوائد تناول عصير البقدونس بالليمون يوميًا.. ينقي الجسم من السموم

القاهرة - سمر حسين - صحة

عصير البقدونس والليمون المعروف أيضًا باسم «العصير الأخضر»، نظرًا لأن كل مكوناته في صورتها الطبيعية، وهو من أشهر أنواع المشروبات العشبيّة، كونه يتمتع بالعديد من الفوائد المذهلة، وذلك بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن».

وفيما يلي، أبرز فوائده للجسم، إذ أنه منعش ويصلح لفصل الصيف، كما أنه مفيدًا لمتبعي الدايت والأنظمة الغذائية بسبب سعراته الحرارية القليلة.

فوائد عصير البقدونس بالليمون

- يساعد عصير البقدونس بالليمون في تحسين عمل الجهاز الهضمي والهضم، ويعد من أحسن العلاجات للغازات والحموضة التي تسبب حرقة المعدة.

- تناول كوبًا واحدًا منه يوميًا، ينقي الكليتين من السموم، كما يحفظ المثانة من أي عدوى أو التهاب، لاحتواء مكوناته على مضادات البكتيريا والأكسدة.

- يعد من أفضل الوصفات الصحية لفقدان الوزن، ويمكن تناوله مع الفطار والغذاء، لأنه غني بالمكملات الغذائية المفيدة جدًا للجسم.

- ينشط جدًا عملية حرق الدهون، وبه خصائص مدرة للبول، ويخلص الجسم من السوائل المحبوسة فيه.

- ونصح «حلمي» بتناول عصير البقدونس والليمون للمصابين بارتفاع ضغط الدم، فهو من أفضل المشروبات التي تخفف ضغط الدم المرتفع، ويحافظ على المستويات المتوسطة لضغط الدم، سواء من يعانون من انخفاضه أو ارتفاعه على حد سواء.

- عصير البقدونس والليمون من العصائر المطهرة للدم من مختلف أنواع السموم، ويمنع تَكَوُّن السموم في الدم من جديد، لأنه بيحتوي على الكلوروفيل وفيتامينات أ وج والبوتاسيوم، والكالسيوم والفسفور والحديد.

- من أفضل المشروبات المقوية للجهاز المناعي.

- علاج فعّال لرائحة الفم الكريهة، لأنه غني بعنصر الكلوروفيل.

طريقة تحضير عصير الليمون والبقدونس

- حزمة بقدونس صغيرة مع ليمونة كاملة صغيرة أو نصفها إذا كانت كبيرة بقشرها.

- كُوب ماء.

- يضرب البقدونس والليمون في الخلاط ويتم تصفيتهما، ويتم تناول العصير بعد الفطار والغذاء.