تفاصيل إصابة شخص بكورونا والإيدز وجدري القرود في وقت واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت إيطاليا أول حالة لشخص أصيب بالإيدز وعدوى فيروسي كورونا وجدري القردة في وقت واحد.

الشخص المصاب الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، عاد في يوليو الماضي من إسبانيا بعدما أمضى 9 أيام هناك، وبعد عودته شعر بتعب ووهن، وكان يعاني من التهاب الحلق والرأس والحمى، فضلًا عن ظهور طفح جلدي.

ونقلت صحيفة "il Messaggero" عن بحث علمي نشرته Journal of Infection أن بعد ثلاثة أيام ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور طفح جلدي على ذراعه اليسرى وانتشار التقرحات في جميع أنحاء جسده.

نُقل المُصاب إلى مستشفى في مدينة كاتانيا الصقلية، وتبين أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية وبعدوى جدري القردة أيضا، لكن وفي ذلك الحين بدأت أعراض المرض الأخير تتلاشى لديه تقريبا.

وبحسب الصحيفة فإن "الشخص المصاب كان على اتصال جنسي مع أشخاص من نفس جنسه في إسبانيا"، وكان يعاني من اضطراب ثنائي القطب، ويتناول الأدوية المناسبة، وأدخل المستشفى وأخرج منها بعد أسبوع من دخوله".

وقال الباحثون في البحث العلمي الذي نقلته الصحيفة "تشير حالتنا إلى أن الاتصال الجنسي قد يكون الوسيلة السائدة لانتقال العدوى"، وأشاروا إلى "أن الرجل ظهرت النتائج الإيجابية لديه في اختبارت جدري القردة حتى بعد 20 يوما من إصابته، الأمر الذي يدل على أن المصابين بهذا المرض يمكن أن يكونوا ناقلين للعدوى لبضعة أيام بعد انتهاء فترة حجرهم السريري، لذا على الأطباء أن يتخذوا الاحتياطات المناسبة عند التعامل مع المرض".

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