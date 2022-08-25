أسباب انقطاع الدورة الشهرية.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية السويسرية لطب أمراض النساء والتوليد إن انقطاع الدورة الشهرية له أسباب عدة، على رأسها الحمل وسن اليأس.

وأضافت الجمعية أن انقطاع الدورة الشهرية يمكن أيضا أن يرجع إلى أحد الأسباب التالية:

- متلازمة تكيس المبايض

- خلل وظيفي في المبايض (فشل المبيض)، على سبيل المثال نتيجة العلاج الإشعاعي أو اضطراب الغدة الدرقية

- فرط برولاكتين الدم، على سبيل المثال بسبب بعض الأدوية (مثل مضادات الاكتئاب) أو بسبب قصور الغدة الدرقية

- نقص الوزن الشديد بسبب اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي

- ممارسة الرياضة بشكل مفرط والتوتر النفسي الشديد والمستمر

وأشارت الجمعية إلى ضرورة استشارة الطبيب في حال انقطاع الدورة الشهرية بمعدل ثلاث دورات حيض أو أكثر على التوالي، لا سيما إذا كان الانقطاع مصحوبا بأعراض أخرى مثل نمو شعر زائد في الجسم وألم الحوض وتساقط الشعر وظهور البثور.

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