فيتامين B7.. فوائد مذهلة للبشرة والشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتغذية إن فيتامين B7 المعروف أيضا باسم "البيوتين" يتمتع بفوائد جمّة لصحة وجمال البشرة والشعر؛ حيث إنه يمنح البشرة مظهرا نضرا مفعما بالشباب والحيوية ويعمل على نمو الشعر وتقويته.

وأوضح المركز الألماني أن المصادر الغذائية الغنية بفيتامين B7 تتمثل في الشوفان والمكسرات ومنتجات الصويا وكبد الأبقار والحليب، علما بأن الاحتياج اليومي للشخص البالغ يتراوح بين 30 و60 ميكروجراما.

وأشار المركز إلى أن نقص البيوتين بالجسم يرجع لأسباب عدة مثل أمراض الأمعاء وأمراض الكلى وبعض المضادات الحيوية والنيكوتين والحميات الغذائية الصارمة والتوتر النفسي الشديد وفرط ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى الحمل والتقدم في العمر.

وتتمثل الأعراض المميزة لنقص البيوتين بالجسم في تقصف الأظافر وتساقط الشعر، بالإضافة إلى أعراض عامة كالشعور المستمر بالتعب والغثيان وفقدان الشهية.

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