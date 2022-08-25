صاحبة منصة «دمج» لدعم أولياء أمور الأطفال ذوي الهمم: استشاراتنا مجانية لمساعدة الأمهات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت آلاء أحمد، مؤسسة منصة «دمج» لأولياء أمور الأطفال من ذوي الهمم، إنّها تتمنى أن تحصل المنصة على صدى واسع لتقديم الدعم لأكبر عدد من أولياء الأمور، خاصة في الأقاليم والمناطق التي لا تجد دعما كبيرًا، مشيرة إلى أن نوع الصدى الذي تنتظره هو زيادة الوعي لدى الأهالي، وتقليل الاستشارات التي تصدر عن غير المتخصصين في المجموعات الخاصة بالأمهات.

أهداف المنصة

وأضافت «آلاء» خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، في برنامج «8 الصبح» عبر شاشة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «المنصة مجانية، ويهمنا عندما تواجه الأمهات أي مشكلة أن يتوجهن إلى المنصة للحصول على الاستشارات السليمة، لأن ما يحدث عكس ذلك من حيث الاستشارات غير المتخصصة يتسبب في ضياع وقتًا كبيرًا للطفل بدلًا من التدخل المبكر، ما يؤدي إلى تدهور حالته الصحية».

وتابعت مؤسسة منصة «دمج» لأولياء أمور الأطفال من ذوي الهمم: «أحيانا تحصل الأمهات على بعض النصائح غير السليمة، مثل ترك الطفل في المنزل حتى يتكلم»، مشيرة إلى أن النصائح الخاطئة تؤدي إلى تفاقم المشكلة بسبب عدم التدخل المبكر.

«آلاء»: بدأت العمل في المجال منذ 13 عامًا

وأشارت «آلاء» إلى أنها تعمل في مجال ذوي القدرات الخاصة منذ 13 عامًا، ولاحظت وجود فجوة بين الأخصائي وولي الأمر: «ولي الأمر بيبقى مش عارف يتعامل إزاي مع ابنه، وإيه البرامج اللي ابنه شغال عليها، وبالتالي لو حصل أي تعثر لولي الأمر ومقدرش يكمل جلسات، مش هيبقى عنده طريقة أخرى إنه يكلم الطفل ويتعامل معاه».

وواصلت: «قد يعمل الأخصائي بطريقة وولي الأمر بطريقة مختلفة، وبالتالي فإن الطفل لا يتطور بالشكل المطلوب»، مشددة على أن العنف لا يفيد حتى لو كان مقتصرًا على نظرة أو حدة الصوت، موضحة أن المنصة توجه أولياء الأمور لكيفية التعامل مع أصحاب الهمم.