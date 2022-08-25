كيف تحمي بشرتك من ارتفاع الحرارة والرطوبة؟.. «اغسلي وجهك باستمرار»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الدكتورة إيمان سند أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة بنها، إنّ ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يتم تقسيمه إلى 3 أمور أساسية تضر البشرة، الأشعة فوق البنفسجية المسؤولة بالدرجة الأولى عن اسمرار البشرة وظهور التجاعيد مع تقدم السن، والأشعة تحت الحمراء وهي مسؤولة بالدرجة الأولى عن احمرار البشرة وتوسع الأوعية الدموية فيها والاحساس بارتفاع درجة حرارة الجلد، والرطوبة ولها تأثيرًا مباشرًا على الغدد العرقية، حيث تؤدي إلى التهابات وحبيبات مختلفة في كل أماكن الجلد، خاصة البشرة وأماكن الثنايا مثل أسفل الإبطين.

الحفاظ على التهوية

وأضافت «سند» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح»، عبر قناة DMC: «لكي نتخلص من الرطوبة، يجب أن نكون في مكان تهويته جيدة سواء باستخدام مروحة أو مكيف، كما أن ملابسنا يجب أن تكون قطنية ولونها فاتح، ويجب الالتزام بغسل البشرة بمياه تميل إلى البرودة لأن هذا الأمر يقلل نشاط الغدد العرقية ما يؤدي إلى الحد نسبيًا من المشكلة».

«الصن بلوك» يوفر حماية ضد الأشعة فوق بنفسجية

وتابعت أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة بنها، أن الحل المثالي هو غسل البشرة بالمياه باستمرار وانتظام، لافتة إلى أن «الصن بلوك» سيوفر حماية ضد الأشعة فوق بنفسجية المسؤولة عن اسمرار البشرة وظهور التجاعيد، لكنه لن يؤثر على درجة الرطوبة أو الالتهابات والحبوب، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تجديد الهواء بقدر الإمكان.

وأشارت «سند» إلى أن الأشعة تحت الحمراء ستؤدي بالدرجة الأولى إلى احمرار البشرة وتوسع الأوعية الدموية ورفع حرارة الجلد بشكل مستمر: «لما بنكون على البحر، تأثير الأشعة فوق البنفسجية بيكون أقصى ما يكون، وبالتالي يكون الصن بلوك هو أفضل شيء يمكننا استخدامه».