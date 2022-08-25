علامات تعلق الطفل بوالدته وكيفية التغلب على الأمر.. بينها البكاء الشديد

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأطفال لا يستطيعون الاعتماد على ذاتهم ولا يتقبلون فكرة ترك الأم لهم في بداية حياتهم، إذ تجدهم بجوارها طوال الوقت، وحتى بلوغ العمر المحدد للذهاب للحضانة والمدرسة لاكتشاف العالم المحيط بهم، تجدهم يدخلون في نوبة بكاء شديدة يرفضون ذلك الأمر، حتى لا يميلون في تعاملاتهم لغير الأم، إذ تعتبر الأم منطقة الراحة والآمان بالنسبة لهم، ما يجعلهم في المستقبل يبدون اعتماديين على أمهاتهم، لا يستطيعون أن يتخذوا خطوة واحدة في حياتهم قبل الرجوع إليهن.

ومن جانبها، تحدثت دعاء كرسون، مدربة التربية الإيجابية للوالدين، عن مواصفات الأطفال خاصة المتعلقين بالأم، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» على «يوتيوب»، إذ تقول: «هناك نوعين من الأطفال، طفل حساس حذر، طفل مستكشف حركي، هو الذي يتعلق بالأم ويفضل استكشاف العالم المحيط به في أثناء تواجدها، بيطمن في وجودها، مثلًا لو راح كيدز إيريا، بيبص عليها إنها موجودة ويكمل لعب، وهنا بيعطي إشارة صحية، أنا عارف إن ماما مصدر الأمان بالنسبة ليا».

مواصفات الطفل الحساس الحذر

كما عرفت مدربة التربية الإيجابية، مواصفات الطفل الحساس الحذر، خلال استضافتها في برنامج«جروب الماميز»، إذ تقول: «الطفل الحساس الحذر، لا يفضل ترك والدته مهما كلفه الأمر، مبيحبش الانطلاق بمفرده، وده الطفل الذي يتأخر في الانفصال عن الأم حتى يبلغ 5 سنوات، كما يرفض الذهاب للحضانة ويدخل في نوبة بكاء شديدة لمجرد فكرة تركه بمفرده، من شدة ارتباطه بها، بيخاف من أي حاجة غريبة، وحساس تعني شديد التأثر، وهذا لا يعني وجود خلل سواء كان عند الأم أو الابن».

كما تابعت دعاء كرسون، خلال اللقاء في الحديث عن أنواع الأطفال ومواصفات الطفل شديد التعلق بوالدته، إذ تضيف: «هناك فروقًا فردية بين البشر وبين الأطفال بشكل خاص، الحساس الحذر بعد بلوغه عامين ونصف يحتاج إلى تدريب مع عدم ذهابه للحضانة بشكل مفاجئ، يجب عدم ذهاب الطفل الحضانة كخطوة بدائية للانفصال، هناك خطوة سابقة من بينها تدريب الأب له وذهابه معه في أماكن مختلفة خارج المنزل بدون الأم، ذهابه في جولات وزيارات سواء كان عند أسرة الأم أو أسرة الأب والأقارب، وتركه تدريجيًا لقياس مدى تعلقه بوالدته، فضلًا عن تحفيزه تدريجيًا حتى يستطع الاعتماد على ذاته».