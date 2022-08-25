أول ما يجب فعله بعد تركيب مفصل اصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكدت الجمعية الألمانية للأطراف الصناعية على أهمية المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية بعد تركيب مفصل اصطناعي كمفصل الركبة أو مفصل الورك للحفاظ على حركية المفصل وتجنب العواقب المحتملة المترتبة على قلة الحركة والمتمثلة في تيبس المفصل وقصر وضعف العضلات، مما يرفع خطر تعرض المفصل للخلع والتعرض للسقوط والإصابة بالكسور.

وعن الرياضات المناسبة بعد تركيب مفصل اصطناعي، أوضحت الجمعية أنه يمكن للمرضى ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة والتمارين المائية، كما يمكن ممارسة تمارين تقوية العضلات.

وفي الوقت ذاته، ينبغي الابتعاد عن الرياضات الجماعية، وكذلك الرياضات، التي تتطلب احتكاكا، مثل كرة القدم وكرة السلة وفنون الدفاع عن النفس كالتايكوندو؛ حيث قد يلحق ضرر بالمفصل الاصطناعي أثناء ممارستها.

ومن ناحية أخرى، أكدت الجمعية على أهمية التمتع بوزن طبيعي بعد تركيب مفصل اصطناعي لتخفيف الحمل الواقع على المفصل. ولهذا الغرض ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على الخضروات والفواكه واللحوم قليلة الدسم والدهون الصحية كزيت الزيتون، مع الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة والحلويات والإقلاع عن التدخين.