حسب نوع بشرتك.. اعرفي كريم الوقاية من الشمس المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت بوابة "هاوت.دي" الألمانية أن لكل نوع بشرة كريم وقاية من الشمس يناسبه، محذرة من أن استخدام كريم خاطئ قد يؤدي إلى ظهور البثور والشوائب واللمعان.

وأوضحت البوابة المعنية بالجمال أن البشرة الجافة تحتاج إلى كريم واق من الشمس يحتوي على مواد عناية مثل فيتامين E؛ حيث إنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من ناحية ويمدها بالرطوبة من ناحية أخرى.

وتحتاج البشرة الدهنية إلى كريم واق من الشمس في صورة سائل يحتوي على حمض الساليسيليك، وذلك لمواجهة البثور ومواضع الاحمرار، التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

وبالنسبة للبشرة الحساسة، فإنها تحتاج إلى كريم واق من الشمس طبيعي ويحتوي على فلتر معدني نقي يخلو من البارابين والسيليكون.

أما البشرة المجهدة فتحتاج إلى كريم واق من الشمس ذي قوام خفيف يتألف من مزيج من المعادن وفلاتر الحماية من الشمس الفيزيائية والكيميائية، وذلك للحيلولة دون نشوء الخطوط الدقيقة والتجاعيد واضطرابات التصبغ بفعل الأشعة فوق البنفسجية.

وبشكل عام، ينبغي استخدام كريم واق من الشمس (SPF) ذي عامل حماية عال يبلغ 50، مع مراعاة وضع طبقة كثيفة منه على المواضع المعرضة لأشعة الشمس وتكرار وضعه كل ساعتين.