تعرف على موعد ومكان حفل تتويج ملكة جمال مصر 2022

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب أسابيع من التدريبات والتحضيرات، التي تخللتها العديد من المبادرات الخيرية والأنشطة الاجتماعية، تستعد متسابقات ملكة جمال مصر 2022 «Miss Egypt - بنت مصر»، لحفل الختام، للتتويج باللقب واختيار الوصيفات.

موعد وتفاصيل حفل تتويج ملكة جمال مصر 2022

وكشف محمد علي، المنسق الإعلامي لمسابقة ملكة جمال مصر - بنت مصر 2022، أن حفل الختام سيكون يوم الأحد المقبل، داخل أحد أكبر فنادق التجمع الخامس، في تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع.

لجنة تحكيم المسابقة

ومن المقرر أن تكون لجنة التحكيم، برئاسة الدكتورة آمال رزق، والفنان مصطفى درويش، والإعلامية سالي عبدالسلام، وإلهام وجدي، ملكة جمال مصر 2009، والمطرب محمد سراج، ومصممة الأزياء منى جودة، وفرح شعبان، ملكة جمال مصر 2017، وفيرجينيا هاني Miss Grand Egypt، ومصمم الأزياء محمود غالي.

تفاصيل مسابقة ملكة جمال مصر 2022

وخضعت متسابقات ملكة جمال مصر 2022 «Miss Egypt - بنت مصر»، للعديد من الاختبارات حول الموضة ومعايير الجمال والثقافة قبل اختيارهن، قبل أن يخضعن مجددًا لعدة اختبارات نحو تصميم الأزياء التراثية والقديمة، التي ارتبطت بفترات التسعينيات والثمانينيات والسعبينيات أيضًا، وبعض التصميمات من إعادة تدوير المخلفات.

وخلال الفترات الأخيرة ظهرت المتسابقات وهن يجرين العديد من التمارينات الرياضية الشاقة، في إطار الحفاظ على اللياقة البدنية المطلوبة، فضلًا عن زياتهن مؤخرًا لمستشفى علاج سرطان الثدي بالمجان، وعدة أماكن آثرية وتراثية للترويج السياحي لمصر.

من هي ملكة جمال مصر 2021؟

وكانت نادين الجيار فازت بلقب ملكة جمال مصر 2021، عقب اختيارها من ضمن 30 متسابقة وصلن للتصفيات النهائية للمسابقة.