5 نصائح مهمة للحفاظ على صحة طفلك.. «عوديه عليها من الصغر»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعد مرحلة الطفولة هي الوقت المثالي لغرس العادات الصحية الجيدة لدى الأطفال، لذلك يحرص الآباء على تقديم النصائح السليمة كافة، خاصة المرتبطة بسلوكيات التغذية في نفوس صغارهم، حتى يعتادوا على اتباعها، خاصة مع البدء في النمو، والدخول في مراحل عمرية أكبر.

نصائح مهمة لصحة أطفالك

وبدورها قدمت أخصائية التغذية، ومستشارة النظام الغذائي بالهند، شيلبا ميتال، خلال تصريحاتها لصحيفة «تايمز» الهندية، مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على صحة الأطفال ولياقتهم، تتمثل في:

1- لا تدع أطفالك يتجنبوا الأطعمة المغذية

تقول الدكتورة «شيلبا» إنه يجب على الآباء تحديد الطعام الذي يجب شراءه وتقديمه لصغارهم، وكذلك تعويد الصغار على تجنب تناول الوجبات السريعة وغيرها من الأطعمة المحفوظة.

2- دع طفلك يستمتع بالطعام

احرصي دائمًا على أن يستمتع طفلك بالطعام، من خلال إضافة عنصر المرح عن طريق اختيار أطعمة وتحضيرات مختلفة كل يوم.

3- الفطار هو الوجبة الأهم في اليوم

يجب على الآباء دائمًا تشجيع أطفالهم على تناول وجبة فطور صحية، بعد قضاء ليلة نوم جيدة؛ إذ أن طفلك يحتاج إلى طعام جيد، ليظل نشيطا على مدار اليوم، خاصة عند الذهاب للمدرسة، وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

4- غسل اليدين جيدا

تعد أسرع طريقة لإصابة طفلك بالمرض، هي تناول الطعام دون غسل اليدين؛ لأنه عندما يلعب طفلك أو يلمس شيئًا ما، تنتقل الجراثيم من خلال هذا الشيء عبر اليدين إلى الفم، لذلك يجب تعويدهم على غسل اليدين جيدًا قبل تناول أي أطعمة.

5- ممارسة التمرينات الرياضية

أسس عادات ممارسة الرياضة لدى أطفالك في أقرب وقت ممكن، على سبيل المثال في سن ما بين 5-6 سنوات، ولا يُنصح بممارستهم تمارين الوزن الثقيل، لكن يجب تحديد مدة 10-15 دقيقة يوميًا لهم من التمارين، مثل الجري أو المشي السريع.