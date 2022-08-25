أمراض تصيب الرجال يخفونها على زوجاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

قد يصاب الرجال ببعض الأمراض التي يمكنها أن تشعرهم بالحرج، وبالتالي يخشون الإفصاح عنها أما زوجاتهم، ومنها ما يلي:

زيادة الأستروجين

يعتبر هرمون الأستروجين من الهرمونات الأنثوية، حيث يتواجد بشكل كبير عند النساء، نسبته تكون أقل عند الرجال.

لذا عندما تزداد الهرمونات عن المستوى الطبيعي، وغالبًا ما يحدث ذلك عند التقدم في العمر، ويمكن أيضًا أن يصاب به الأشخاص التي تعاني من زيادة الدهون في الجسم.

وغالبًا ما يتسبب ذلك في زيادة بعض الأعراض التي تشعرهم بالإحراج ومنها تغير نبرة الصوت حيث يكون أكثر نعومة، وكبر حجم الثدي عن الطبيعي، حدوث خلل في القدرة الجنسية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Healthline" المعني بصحة الإنسان.

خلل المنطقة التناسلية

عادة ما يقع بعض الرجال في القيام ببعض العادات التي تضر بصحة الجهاز التناسلي، ومن بينها عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية التي ينتج عنها بكتيريا وجراثيم قد تصيبك بالالتهاب في القضيب، حيث ينتج عن ذلك ظهور أعراض محرجة ومنها احمرار وتورم المنطقة، بالإضافة إلى الحكة وخروج بعض الإفرازات التي يصاحبها رائحة كريهة، مع العلم أن تلك الأ وبالتالي تصيبه بالإحراج أن يتكلم مع الزوجات.

البواسير

عادة ما ينتج عن الإصابة بالبواسير، ظهور التهابات حادة في المنطقة، ويصاحبها عدة اعراض من بينها الشعور بالألم والحكة، كما يجدون صعوبة في الجلوس، وبالتالي يشعرون بالإحراج بشكل كبير، ويتجنبون التحدث في الأمر عدم معرفة أحد بإصابتهم.

سرطان الثدي

غالبًا ما يظن الأشخاص أن سرطان الثدي دائمًا ما يصيب النساء فقط، ولكن هناك بعض الرجال التي تصاب بسرطان الثدي، ويصاب بعض الرجال نتيجة لعدة عوامل، ومنها العوامل الوراثية، أو المتقدمين في العمر، أو للحالات التي تعاني من سمنة، أو الحالات التي تعاني من العلاجات الهرمونية.

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