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تعاني من قشرة اللحية؟.. إليك 3 نصائح فعالة

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القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

اللحية

يعاني بعض الرجال من ظهور القشرة في شعر اللحية، ما يؤثر بشكل كبير على مظهرهم وكذلك يؤرق من شعورهم بالراحة عند محاولة تصفيفها والحفاظ على مظهرها الجمالي، لذلك يبحث العديد منهم عن طرق وحلول للتخلص من تلك المشكلة المزعجة.

ما هي قشرة اللحية؟

قشرة اللحية هي حالة جلدية شائعة تظهر في فروة الرأس، وأحيانًا ما تسبب حدوث التهاب جلدي بمنطقة اللحية.

وتتمثل أسباب ظهورها في احتواء البشرة على ميكروب يسمى Malassezia globosa، عبارة عن نوع من الفطريات يميل إلى النمو في مناطق دهنية بها الكثير من الغدد الدهنية، بما في ذلك فروة الرأس والوجه.

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كيفية التخلص من قشرة اللحية 

يمكن التخلص من قشرة اللحية من خلال اتباع النصائح الآتية:

1- التقشير

هي عملية تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، بما في ذلك تلك التي تسبب قشرة الرأس، إذ يمكنك جعل هذه الخطوة الأولى في روتينك باستخدام فرشاة اللحية، التي تساعد في توزيع الزيوت على بشرتك.

2- غسل اللحية بالشامبو 

اغسل لحيتك بالطريقة التي تغسل بها شعرك، إذ يمكنك استخدام نفس الشامبو الذي تستخدمه على فروة رأسك.

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3- الترطيب

يعد ترطيب لحيتك أمرًا ضروريًا للتخلص من قشرة اللحية، إذ أنه يساعد على ترطيب بشرتك وحمايتها بعد غسل الشعر بالشامبو.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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