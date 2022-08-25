الامارات | 7 أقنعة منزلية 100% طبيعية لصحة الشعر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا داعي للحيرة إن كانت مستحضرات حماية الشعر التي تطرحها أشهر مختبرات التجميل حول العالم في الأسواق، اليوم، قد أرهقت ميزانيتك، فقد بات باستطاعتك إعداد أقنعة شعر منزلية سهلة وبسيطة وغير مكلفة بالمرة، إذ إن هناك عدداً كبيراً من الحلول المنزلية والوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها بسرعة لتدليل شعرك وحمايته من التلف، وذلك مهما كانت درجات مشكلتك، لذا انتهزي الفرصة المتاحة لك للعناية بشعرك للتخلص من الدهون أو إزالة السموم من الشعر، فلا شيء يتفوق على حمام زيت الشعر أو القناع الذي يحتوي على عدد قليل من المكونات الطبيعية والفعّالة. فمن الفواكه إلى منتجات الألبان إلى الزيوت النباتية، يطفح مطبخك بالأطعمة والمكونات المفيدة لشعرك، التي نستعرض بعضاً منها مع خبيرة التجميل العالمية إيميلي جوليبوا.

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