الامارات | أعجوبة معمارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 أغسطس 2022

يعد فندق برج العرب أعجوبة معمارية عالمية تحتضنها دبي. يتميز هذا المعلم الذي يتصدر دائماً استطلاعات الرأي بأنه واحد من أجمل المباني في العالم بتصميمه الفريد على شكل شراع السفينة العربية التقليدية، وبجماليته المدهشة من الداخل، ومنذ افتتاحه في ديسمبر 1999، استطاع الاستحواذ على المرتبة الأولى بين جميع الفنادق والمنتجعات من حيث الفخامة، ويستقطب آلاف السياح لمشاهدة فرادة شكله وتصميماته الداخلية المدهشة.

يتألف فندق برج العرب من 56 طابقاً تضم 202 غرفة مفردة و28 غرفة مزدوجة، مصممة ومجهزة بأرقى وأفخم المقاييس العالمية، ويضم جناحاً ملكياً حصد مرتبة مهمة في قائمة أثمن 15 جناحاً ملكياً في العالم.

دبيÀ الإمارات اليوم

تصوير: باتريك كاستيلو