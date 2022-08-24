تصميمات أحذية شتاء 2022.. مستوحاة من العصور القديمة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أشهر قليلة تفصل العديد من الدول عن استقبال فصل الشتاء، والذي يتميز بأناقة الملابس والتصميمات الخاصة به التي تتناسب مع أجواء برودة الطقس، إذ تتسارع العديد من شركات تصميم الأزياء حول العالم في طرح كل ما هو جديد ومختلف خلال هذا الفصل.

تصميمات أحذية شتاء 2022

بحسب ما كشفت مجلة «فوج» العالمية، أطلقت عدد من شركات الأزياء العالمية أحدث صيحات الأحذية لخريف وشتاء 2022، والتي ظهرت بتصميمات مميزة وأنيقة ما بين الأحذية الطويلة، و«الصنادل»، والأحذية ذات الكعب الطويل، وغيرها.

وجرى طرح تلك الأحذية بتصميمات مبتكرة ومتنوعة ما بين الجلدية والمستوحاة من العصور القديمة، وكذلك الرياضية، حتى تتناسب مع كافة الأذواق الخاصة بالنساء والفتيات حول العالم.

أسعار تصميمات أحذية شتاء 2022

صُمم هذا الحذاء من الجلد المصقول، وبلغ سعره 970 جنيه استرليني، ما يعادل نحو 21 ألف جنيه مصري.

فيما صمم هذا الحذاء من الجلد المجروش، وبلغ سعره 910 جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 21 ألف جنيه مصري.

وصممت هذه القطعة من الجلد بصورة كاملة حتى الكاحل، وبلغ سعرها 975 جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 23 ألف جنيه مصري.

كما جرى طرح هذا الصندل الجلدي الأنيق، بسعر 745 جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 17 ألف جنيه مصري.

وجاء هذا الحذاء الرياضي بتصميم «باليرينا»، ومفتوح من الأمام، بسعر وصل 595 جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 14 ألف جنيه مصري.