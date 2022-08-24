«تكنولوجيا الأغذية»: الخضروات والفواكه لا تحفظ في الثلاجة أكثر من شهر

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة منال عزالدين، الباحث في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنّه عند شراء الأغذية يجب النظر إلى تاريخ الصلاحية والإنتاج والتأكد منه، لأنه سيؤثر على المخزون من هذه المادة الغذائية، فلو كان تاريخ الصلاحية سينتهي عند أسبوع، لن نكون في حاجة إلى شراء كميات كبيرة منها.

استخدام المنتج الغذائي منتهي الصلاحية قد يسبب أضرار صحية

وأضافت الدكتورة منال عزالدين، خلال مداخلة تليفزيونية: «عندما استخدم المنتج الغذائي بعد انتهاء الصلاحية قد يترتب على هذا الأمر أضرار صحية مثل التسمم الغذائي والنزلة المعوية وبعض الأضرار، حتى لو معملش ضرر صحي صعب شوية ممكن يعمل آثار جانبية تظهر بعد ذلك، وعندها تنتهي القيمة الغذائية أيضا».

«عز الدين»: تاكد من فترة الصلاحية عند شراء المواد الغذائية

وتابعت الباحث في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية قائلة: «عندما نشتري المواد الغذائية يجب أن تكون فترة صلاحيتها كبيرة، بحيث تكون الخضروات والفواكه مواصفات جودتها عالية»، مشيرةً إلى أن الثلاجة وسيلة حفظ قصيرة المدى لعدة أيام: «مينفعش أجيب خضروات وفواكه وأحفظها في الثلاجة لمدة شهر لأنها سيتلف».

أغلب الخضروات والفواكه واللحوم من 3 شهور إلى 6 شهور

ولفتت الدكتورة منال عزالدين، الباحث في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إلى أن الفريزر وسيلة حفظ طويلة المدى تمتد لسنة، وأغلب الخضروات والفواكه واللحوم مدتها من 3 شهور إلى 6 شهور، وبالنسبة إلى الثلاجة فإن هناك طريقة للتخزين فيها: «الرف الأول يفضل وضع الزبادي والألبان والزبدة فيه، وصلاحية الأكل المطهي في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام، لأن بعد ذلك تبدأ بكتيريا غير مرئية في الظهور وتتزايد وقد تسبب مشكلات صحية، ويمكن تخزين الطعام في الفريزر لمدة شهرين بشرط التغليف والتعليب الجيد».