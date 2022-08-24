دراسة تحذر: لمس ملابس المدخن يزيد احتمال إصابتك بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مخاطر التدخين غير المباشر معروفة منذ عقود، لكن علماء يحذرون من تهديد جديد وهو "التدخين السلبي الثالث".

أفادت دراسة في الولايات المتحدة أن مجرد التعامل مع ملابس مدخن السجائر يكفي لتعريض الأشخاص لمستويات خطيرة من المواد الكيميائية المسببة للسرطان، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية".

يحدث التدخين السلبي عند استنشاق الأبخرة أو الدخان المتصاعد من طرف السيجارة من قبل شخص آخر.

يتشكل أيضًا عندما تتسرب جزيئات السيجارة إلى مواد مثل الشعر والملابس والأثاث والسجاد.

وأجرى باحثون حكوميون في مختبر بيركلي في كاليفورنيا سلسلة من التجارب على البشر والفئران، في إحدى الدراسات، طُلب من 3 متطوعين لم يدخنوا ارتداء ملابس مدخن سجائر ثقيلة لمدة 3 ساعات.

أظهرت الاختبارات أن لديهم مستويات تصل إلى 86 مرة من المركبات السامة المعروفة باسم NNK و NNN في البول بعد التجربة.

في دراسة أخرى، نُشرت في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا، كشف الباحثون نفس المواد المسرطنة لأنسجة الرئة البشرية وأظهروا أنها يمكن أن تسبب تلف الحمض النووي، وهو أحد مسببات السرطان.

ويُعتقد أن التدخين السلبي الثالث يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى غير المدخنين بنسبة 20 إلى 30%، وفقًا لتقرير الجراح العام الأمريكي في عام 2006.

إضافة إلى ذلك، حدد فريق مختبر بيركلي الذي تديره الحكومة في كاليفورنيا لأول مرة كيف يترك التدخين مواد كيميائية سامة مجهرية على الأسطح في عام 2010.

في إحدى التجارب، تعرضت الفئران لجرعات من NNK و NNN، وهي مادة مسرطنة أخرى موجودة في التبغ، ووجدت على جلدها.

وأظهرت اختبارات البول مستويات عالية من كل من المواد الكيميائية في نظامهم، ما يشير إلى أن ملامسة الجلد يمكن أن تؤدي إلى دخول المركبات إلى أجسامهم.

حتى بعد أن توقف الفريق عن تعريض الفئران للمواد الكيميائية، استمرت هذه المواد في التراكم على أجسامهم لمدة أسبوع آخر، ثم قاموا باختبار كيفية تفاعل المواد الكيميائية مع خلايا الرئة البشرية، لمعرفة مدى احتمالية الإصابة بالسرطان.

وأدى الاتصال بالمواد الكيميائية إلى تلف الحمض النووي، والذي يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في تطوير السرطان.

بينما في التجربة الثالثة، ارتدى 3 متطوعين قمصانًا وسراويل بأكمام طويلة تعرضت لدخان السجائر لمدة 30 يومًا، بتركيزات مماثلة لتلك الموجودة في منزل مدخن يشرب علبة واحدة في اليوم.

وقاموا بإرتداء الملابس لمدة 3 ساعات، ووجد الباحثون أن مستويات من المواد الكيميائية المسببة للسرطان في أجسامهم كانت أعلى بنسبة 86 مرة في العينات التي أُخذت بعد ارتداء الملابس الملوثة بالدخان.

تم جمع عينات البول قبل التعرض، وبعد 8 ساعات من بدء التعرض، استمر كل مشارك أيضًا تجربة الـ 3 ساعات بملابسه العادية.

أُجريت التجربة في غرفة يُعاد فيها تدوير الهواء مرة واحدة تقريبًا في الدقيقة، لضمان امتصاص المواد الكيميائية عبر الجلد بدلاً من استنشاق المتطوعين لها.

ووجد الباحثون أن مستويات المادة الكيميائية كانت أعلى بـ 86 مرة في العينات المأخوذة بعد ارتداء الملابس الملطخة بالدخان.

قال الكاتب الدكتور شياوشين تانج، الباحث في مختبر بيركلي: "يتم إطلاق النيكوتين بكميات كبيرة أثناء التدخين، وهو يغطي جميع الأسطح الداخلية، بما في ذلك جلد الإنسان".

وقال الدكتور البروفيسور نيل بينويتز، في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو: " توضح هذه النتائج الآثار الصحية المحتملة للدخان السلبي، الذي لا يحتوي فقط على TSNAs ولكن أيضًا مئات المواد الكيميائية الأخرى، وبعضها معروف أيضًا بمواد مسرطنة".

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