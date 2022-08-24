ولية أمر تسخر من مدرس طفلها: "أنت بتروح المدرسة بعجلة وابني بيركب BMW؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

أثارت أم في الصين سخرت من معلم ابنها لكونه "فقيرا جدا" بحيث لا يستطيع شراء سيارة لأنه يركب دراجة، ولجعل ابنها يعتقد أن "الدراسة عديمة الفائدة" غضب وسائل التواصل الاجتماعي.

انتشرت لقطة شاشة للمحادثة بين الأم والمعلم على نطاق واسع، حيث انتقدها الكثيرون لكونها مادية ومتغطرسة، كما أورد موقع "scmp".

وقع الحادث عندما كان المعلم "وانغ"، يركب دراجته إلى العمل عندما صادف صبيا من المدرسة.

وحينما وصل "وانغ" إلى مكتبه وتحقق من مجموعة WeChat للمعلمين وأولياء الأمور، كانت هناك رسالة غريبة من والدة الصبي.

"المعلم وانغ، لا تركب الدراجة بعد الآن، من الأفضل أن تشتري سيارة"، كتبت والدة الصبي هذا الكلام في مجموعة الدردشة، التي تضم 58 عضوًا بما في ذلك الآباء والمعلمين.

أجاب وانغ: "شكرا لك والدة رونغرونغ على اهتمامك، إنها تجربة ممتعة لركوب الدراجة، والأكثر من ذلك، أن المدرسة ليست بعيدة عن منزلي".

ومع ذلك، أصرت الأم: "إذا هطلت الأمطار، فسيكون ذلك غير مريح، لذلك من الأفضل شراء سيارة".

فرد عليها المعلم: "إذا هطلت الأمطار، فلن أركب الدراجة، سأحمل مظلة وأسير إلى المدرسة، على أي حال، المشي على ما يرام تماما بالنسبة لي".

في هذه المرحلة، كشفت الأم عن السبب الحقيقي لإصرارها على قيادة المعلم إلى العمل: "ابني يركب سيارة BMW منذ ولادته، الناس من حوله لديهم سيارات فاخرة، أنت معلمه، كيف يمكنك ركوب دراجة، ماذا سيفكر الولد في رأيك؟".

سأل المعلم بحيرة شديدة، "ماذا سيفكر في حقيقة أنني أركب دراجة؟".

وتابعت الأم اهانتها للمعلم قائلة: "كل يوم أقول له أن يدرس بجد، ويجدك تركب دراجة إلى العمل، ماذا سيفكر؟ سيعتقد بالتأكيد أن المعلم لا يستطيع كسب المال وأن الدراسة عديمة الفائدة، أنت تعمل بجد لمدة نصف حياتك ولكن مستوى معيشتك ليس جيدا مثل ابني، لقد كان لديه سيارة BMW للجلوس فيها منذ ولادته، أراهن أنه لن يدرس بجد في المستقبل بسببك".

ليس من الواضح ما إذا كان المعلم قد رد مرة أخرى على تعليقات للأم، لكن الآباء في المجموعة انتقدوا المرأة ودافعوا عن المعلم.

وقال أحد الوالدين للأم: "والدة رونغرونغ، بما أن عائلتك ثرية للغاية وأنت تكره المعلم وانغ لعدم امتلاكه سيارة، فلماذا لا تشتري له سيارة؟، أنتي قلقة من أن المعلم الذي يركب دراجة سيؤثر على تعليم طفلك، أليس كذلك؟ ألست على استعداد لإخراج مثل هذا المبلغ الصغير من المال من جيبك؟".

وانهالت التعليقات على هذا الأمر، والتي أبرزها : "يا لكي من والدة غريبة، أن يكون لديكي مثل هذه الفكرة!"، وقال آخر: "أعتقد أن هذه الأم فقيرة الروح والعلم".

وعلق آخر: "أنا معلم وقد واجهت هذا النوع من الحوادث من قبل. ينظر بعض الطلاب بازدراء إلى المعلمين الذين ليس لديهم سيارة، أعتقد أنها مهمة عاجلة لزيادة رواتب المعلمين".

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