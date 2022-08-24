كيلو الجرانديلا بـ600 جنيه.. خصائص وفوائد وأنسب وقت لتناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

الجرانديلا هي فاكهة مشهورة في أمريكا الجنوبية، تتركز بشكل خاص في دولة بيرو، حيث تعتبر من أقوى الأطعمة الفائقة وأكثرها قيمة بسبب محتواها الغذائي مع العديد من الخصائص الطبية.

الجرانديلا لها اسم علمي "Passiflora ligularis"، وهذا ما يسمى "الفاكهة الفائقة" الناشئة من جبال الأنديز الوسطى، ومناسبة للمناطق ذات المناخ شبه الاستوائي أو المعتدل.

تنتمي فاكهة الجرانديلا إلى عائلة Passifloraceae، ولها خصائص مشابهة جدا لفاكهة العاطفة الفيتنامية، ولها شكل دائري، وتزن نحو 120 جراما، وهي برتقالية فاتحة أو صفراء، ولها نكهة خاصة جدا، ولكنها ليست حامضية، وفق ما أورد موقع "alsolespices".

ويُباع الكيلو من هذه الفاكهة في الأسواق وسلاسل المحلات التجارية الكبرى "الهايبرات" بسعر 600 جنيه.

استُخدِمت الجرانديلا كغذاء، ولكن في وقت لاحق، استخدمها السكان المحليون للطب، واكتشفوا أن لها خصائص طبية مثل منع الإمساك.

خصائصها:

الجرانديلا هي فاكهة رائعة بنكهتها ورائحتها النضرة، ولكن قلة من الناس يعرفون أنها تحتوي على خصائص فريدة من نوعها ذات فائدة كبيرة للجسم.

تحتوي هذه الفاكهة على الفيتامينات والمعادن الأساسية للبشرة، لذلك يعلق سكان جبال الأنديز أهمية كبيرة عليها، خاصة يمكن استخدامها يوميا دون قيود بسبب عدم وجود مخاطر لها، ما يؤثر سلبا على الجسم.

وتحتوي الجرانديلا على معادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك.

أما بالنسبة للفيتامينات، فهي تحتوي على مواد مثل فيتامينات A و C و B3 و B9، أبرزها هو المحتوى العالي من فيتامين C بنسبة (50٪)، وهو مفيد جدا للبشرة، وخاصة النساء الحوامل والأطفال، كما أنها تحتوي على مستويات من الثيامين والنياسين والريبوفلافين.

بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الفاكهة كربوهيدرات باردة قوية وعدد قليل جدا من السعرات الحرارية ومحتوى عالي من البروتين.

القيمة الغذائية للجرانديلا:

فاكهة الجرانديلا لها فوائد مباشرة للجسم، وفيما يلي فوائد محددة بالتفصيل:

يمكن أن تكون مهدئا طبيعيا، ولها قوة كمثبت للأعصاب، ما يعزز دعم الأعصاب والعضلات للاسترخاء.

ولهذا السبب توفر الجرانديلا قدرا كبيرا من الدعم للأشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق باستمرار، بالإضافة إلى أنها فعالة في مكافحة الأرق.

وللجرانديلا فوائد كبيرة للأطفال، إذ تسهم في تنشيط إيقاع الأطفال ومساعدتهم على التطور، كما أنها تساعد في معالجة مشاكل العين.

ورغم أنها جيدة للأطفال ويمكن لهذه الفاكهة أن تأكل البذور الكاملة، إلا أنه يجب توخي الحذر عندما يأكل الأطفال البذور لأنها يمكن أن تؤثر على الجهاز الهضمي إذا لم يتم مضغها بعناية.

تساعد أيضا على السيطرة على الإسهال والتشنجات، والسيطرة على التهاب المعدة وعلاج قرحة المعدة.

وتقلل من السعال و الحمى، وتسهم في التحكم في الكوليسترول في الدم ومنع فقر الدم.

أيضا تسهم في التحكم في ضغط الدم بشكل جيد، وتعزيز تطوير خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية، والمساعدة على مكافحة الالتهابات البولية

ما أنسب وقت لتناول الجرانديلا؟

الجرانديلا فاكهة ذات فائدة كبيرة للجميع، لذلك فإن النصيحة المقدمة هي تناولها يوميا، خاصة على معدة فارغة من أجل امتصاص العناصر الغذائية إلى أقصى حد.

التوصية الوحيدة هي تجنب خلطها مع الفواكه الأخرى، لأنه قد يكون هناك بعض التفاعلات غير المرغوب فيها التي تحدث.

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