"أيقونة الجمال".. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة التونسية درة زروق متابعيها، بمجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة بإطلالة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجاً ناعمًا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلًا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأصفر الشمسي، وقبعة باللون البيج.

وزينت إطلالتها بارتدائها إكسسوارات مكونة من سلسلة، وخاتم.

ونالت إطلالتها إعجاب كثير من متابعيها، مثل "قمر"، "أنتي أيقونة الجمال"، و"أحلى وأجمل وأرق درة".