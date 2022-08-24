حكاية لاعب أسقط طائرة بكرة قدم (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

روبرتو جابرييل تريجو، لاعب كرة قدم معتزل من باراجواي، ربما يكون الرجل الوحيد على قيد الحياة الذي يمكنه القول إنه أسقط طائرة صغيرة بكرة القدم.

كان أسطورة كرة القدم الذي أسقط طائرة يقوم بجولات في غرف خلع الملابس في أندية كرة القدم في باراجواي منذ ستة عقود، يقول البعض إن ذلك حدث أثناء مباراة رسمية، والبعض الآخر قال إن ذلك كان خلال تدريب، لكنهم جميعًا ينسبون الأمر إلى نفس الرجل - روبرتو جابرييل تريجو، وفقا لموقع odditycentral.

كان اللاعب يبلغ من العمر 17 عامًا في ذلك الوقت، وكان يلعب كظهير أيمن لنادي كرة القدم جنرال جينيس، الذي لم يعد له وجود الآن في مدينة أسونسيون، منزعجا من طائرة صغيرة تحلق على ارتفاع منخفض فوق ملعب كرة القدم المحلي، ويُزعم أن تريجو ركل الكرة إلى الخارج، واصطدمت بمحرك الطائرة وتسبب في تحطمها في حقل مفتوح، على بعد 200 متر فقط.

كان الرجل الذي يقود الطائرة هو ألفريدو ليرد، وكان لديه عادة الطيران على ارتفاع منخفض فوق ملعب كرة القدم خلال التدريبات والمباريات الرسمية، وكانوا يمزحون دائمًا حول ركل طائرته، لم يعتقد أحد في الواقع أن تريجو يمكنه فعل ذلك، حتى اليوم الذي فعل ذلك بكرة القدم.

لاعب كرة القدم السابق، الذي بلغ الثمانين من عمره هذا العام، لا يتذكر كل التفاصيل منذ اليوم الذي أصبح فيه أسطورة في بلده، لكنه يتذكر أن هذا الأمر كان في فبراير 1957، خلال مباراة ضد نادي Presidente Hayes.

كان ليرد يطير على ارتفاع منخفض، كالعادة، وبعد ركلة ركنية من قبل الفريق المنافس، أخذ روبرتو جابرييل تريجو الكرة إلى أسفل وركلها لأعلى في اتجاه الطائرة الصغيرة، لم يعتقد أنها ستصطدم بها بالفعل.

"لفترة وجيزة توقفت المباراة، أصبت بالذعر، أخذوني وجعلوني أشرب الماء البارد وصبوه على رأسي، قالوا لي: "لا تقلق، لم يحدث شيء على الإطلاق، الطيار بخير، لذلك بدأت أهدأ"، يتذكر تريجو.

علم لاعب كرة القدم أن ليرد كان معه طفل صغير في الطائرة، ولكن على الرغم من اصطدامه بحقل مفتوح قريب، فقد نجا كلاهما دون أن يصاب بأذى، وبمجرد أن هدأت الأمور، استؤنف اللقاء، وفاز فريق تريجو بالفعل بنتيجة 2 - 0.

"ليرد لم يغضب مني، كنا أصدقاء وكنا نمزح دائمًا أنه في مرحلة ما كنت سأضربه بالكرة إذا مر فوقنا مرة أخرى بطائرته، المشكلة هي أننا لم نعتقد أبدًا أن ذلك سيحدث بالفعل"، يضيف تريجو.

وتصدّر إنجاز تريجو عناوين الأخبار في جميع أنحاء باراجواي، وسرعان ما أصبحت قصة إسقاطه لطائرة مع ركل الكرة أسطورة خالدة، لم يعد نادي جنرال جينيس موجودًا، لكن لا يزال الجميع يعرف عن روبرتو جابرييل تريجو، لاعب كرة القدم الذي أسقط طائرة.

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