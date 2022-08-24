استشاري علاقات أسرية: مفهوم «الرجولة والأنوثة» يختلف من محافظة لأخرى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور ياسر غلاب، استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، إن مفهوم «الرجولة والأنوثة» يختلف من محافظة لأخرى، سواء في الوجه البحري أو القبلي «حسب التربية والثقافة والدين».

عدم وجود قواعد حاكمة

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مثل تلك المصطلحات دائما ما تُفهم بشكل خاطئ، إذ تكمن المشكلة الرئيسية في عدم وجود قواعد حاكمة حيال مثل تلك الألفاظ أو المصطلحات.

أوضح أن الطفل عندما يحدث له أي مكروه يبكي فيرد عليه والديه بأنه رجل «كمان البنت بيقولولها لازم تكوني قوية وشكلك مختلف وتكوني امرأة قوية، وكوني نفسك، وبعد كده ييجي راجل أو ميجيش أنتي عيشي حياتك».

التكوين البيولوجي للسيدات أضعف من الرجال

وأكد أن التكوين البيولوجي للسيدات أضعف من الرجال، وعلى مر العصور كانت هناك معاملات مختلفة للسيدات عن الرجال، إذ أنه في الدول الغربية دائما ما يطلق على اسم الزوجة الاسم الأخير لزوجها وتخسر لقب والدها «بتغير اسمها غصب عنها لأنها بتكون ملك زوجها، ودي ثقافة غريبة».

وتابع: «في ناس تشوف الأفراح وتقول شايفين الحلاوة والجمال الست واخدة حقها كامل، بالعكس خالص، ده حتى اسمها مش من حقها».