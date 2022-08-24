اعرف المكسرات المفيدة للقلب والمناعة.. طبيبة: يجب تناولها بشرط

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحفاظ على صحة الجسم ورعايتها، واحدة من الغايات الأساسية لكل شخص، خاصة القلب والجهاز المناعي للتصدي للإصابات والأمراض المختلفة، وعادة ما يجرى البحث عن كل ما هو فعال ومتوفر في كل وقت، لذا تعد المكسرات واحدة من المواد الغذائية التي تدعم مناعة الجسم وتحفزها.

فوائد المكسرات للجسم

وحسب ما كشف موقع healthline العالمي المعني بشئون الصحة العامة، تعد المكسرات من المواد الغذائية المهمة للجسم، إذ أنها تمده بالعناصر والمعادن والفيتامينات المختلفة.

كما تعد من أقوى مضادات الأكسدة، إذ أنها يمكن أن تحارب الإجهاد التأكسدي، والحماية من تكون الجزيئات غير المستقرة التي تسبب تلف الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة.

المكسرات المفيدة لصحة القلب والجهاز المناعي

الدكتورة مروة شعير، أستاذ التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، كشفت خلال حديثها لـ«هن»، عن فوائد المكسرات خاصة المهمة تناولها للحفاظ على صحة القلب والجهاز المناعي، والمساعدة على تحفيزهم بصورة فعالة.

أوصت خبيرة التغذية، بتناول كل من عين الجمل، واللوز، والبيكان، والفسدق، والبندق، بشكل يومي، لدعم صحة القلب ومناعة الجسم، لكن بشرط عدم الإفراط في تناولهم «مازودش عن 7 أو 8 حبات من المسكرات خلال اليوم الواحد».

كما لفتت «شعير» إلى أن الفول السوداني من المكسرات المهمة أيضًا لصحة الجسم والمناعة، إذ أنه مصدر غني بالبروتين والزنك الذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي.