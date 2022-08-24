موظفة تقدم استقالتها لسبب غريب: "محدش حضر فرحي غير زميل واحد فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

هناك أسباب مختلفة وراء استقالة شخص ما من وظيفته، مثل بيئات العمل السامة ووعدم وجود بيئة مواتية للازدهار، وغيرها من الأسباب العادية، غير إن هناك امرأة تركت عملها لسبب غريب.

أورد موقع "indiatimes"، أن موظفة في شركة سوهو الصينية دعت 70 شخصًا من زملائها في العمل إلى حفل زفافها، لكنها أصيبت بخيبة أمل كبيرة عندما حضر واحد فقط، وهو ما دفعها إلى أن تقدم استقالت من وظيفتها.

وأكدت المرأة الصينية أنها قدمت هدايا تذكارية لثلث زملائها في المكتب، وكانت قلقة من أنهم سيشعرون بالضيق إذا دعت عددًا قليلًا منهم فقط، ونتيجة لذلك، دعت جميع زملائها البالغ عددهم 70 شخصا.

وأرسلت الدعوة قبل شهرين من حفل الزفاف، وفي يوم زفافها، لم يحضر سوى واحد فقط من بين 70 زميلا دعتهم.

وكان متدربها هو الزميل الوحيد الذي حضر الحفل، وشعرت المرأة بالحرج الشديد من غياب زملائها عن حفل زفافها لدرجة أنها تركت وظيفتها في اليوم التالي.

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