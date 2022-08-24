متصلة لمذيعات: "اتطلقت بسببكم".. والرد: "إنتي أوفر كان لازم تتطلقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هاجمت متصلة تدعى ريهام على الهواء مباشرة مقدي برنامج "نادي النساء السري"؛ المذاع عبر قناة الشمس، إذ وجهت للمذيعات انتقادًا حول طريقتهن، على خلفية مناقشتهن لـ"قضية المرأة الأوفر".

وقالت ريهام في بداية المداخلة: "أنتوا مش كلامكم أوفر، أنتو تسخينكم للستات أوفر.. وأنا واحدة كنت بحب اتفرج عليكم وفضلت اتشحن بسبب كلامكم.. لحد ما بقيت أوفر"، لتقاطعها إحدى المذيعات: "إنتي فهمتي كلامنا غلط".

مذيعة: "متجيبيهاش فينا"

وتابعت المتصلة: "أنا بسببكم اتخانقت مع جوزتي واتطلقت علشان سمعت كلامكم"، لتقاطعها مذيعة: "يعني إنتي في 3 دقايق كرهتينا واتخانقتي مع جوزك واتطلقتي"، فيما علقت مذيعة أخرى من بين 5 مذيعات قائلة: "إنتي عايزة تطلقي يا ريهام متجبيهاش فينا"، لتقاطعها المتصلة قائلة: "أنا كنت عايشة مع جوزي كويس"، لتعقب المذيعة: "يا بنتي اطفي التلفزيون وارجعي لجوزك ومتتفرجيش علينا".

وتواصل "ريهام" قائلة: "أنا ندمت إني سمعتكم"، ليأتي الرد من إحدى المذيعات مماثلاً لما قالته زميلتها: "طيب ما تغيري القناة يا ريهام ومتتفرجيش علينا عندك مليون قناة".

وقاطعت مذيعة من بين المذيعات الأربع المداخلة: "إنتي خلصتي يا ريهام؟.. لسة بتتفرجي علينا ليه مش إحنا بوظنا حياتك؟.. إحنا عمرنا ما حثينا حد على الطلاق.. وعمرنا ما قولنا في أي حلقة لأي امرأة اتطلقي من جوزك.. وإنتي طريقتك في الكلام صعبة جدا وممكن تهدي شوية لأن العصبية غلط".

مذيعة ساخرة: "إنتي من نوع الستات اللي الراجل مش بيحبه"

بعد أن انقطع الاتصال بدأت المذيعات الخمس في تقديم رد والحرص على أنهن لا يحرضن أحد على الانفصال، غير إن إحداهن اختتم كلامها بسخرية قائلة: "ريهام إنتي كان لازم تتطلقي.. يعني 5 مذيعات مش قادرين على واحدة.. فرهتينا.. ما بالك الراجل اللي قاعد معاكي في البيت عامل معاكي إيه.. دا مفيش تواصل وإنتي مبتسمعيش"، لتقاطعها زميلتها: "إنتي بتهزري أكيد يا شيري"، لترد: "أكيد طبعا أنا مش قصدي.. بس إنتي من الستات الأوفر اللي من النموذج اللي الراجل مش بيحبه".

اللوم على المذيعات:

المتصلة ألقت اللوم على المذيعات في إنهاء حياتها الزوجية بسبب الموضوعات المحرضة -على حد قولها- التي يتناقشن فيها على الهواء، وعبرت عن ندمها على الاستماع لهم، بينما تفاعل مقدمات البرنامج مع المتصلة بكلمة واحدة وهي "متتفرجيش علينا"، فكيف يمكن أن يؤثر المحتوى الإعلامي على حياة الشخص؟

طبيب نفسي: الشخصية "القلقة" الأكثر تأثراً

الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب يؤكد أن الإعلام سلاح قوي ومؤثر، ولكن مدى التأثر به يعتمد على نوعية الشخصية، ومن أكثر الشخصيات تأثراً هي الشخصية العصابية "القلوقة شديدة التوتر".

وأضاف لـ"الخليج 365" أنه على المتلقي أن يكون واعيا تجاه ما يتلقاه ولا يثق في المعلومة، إلا بعد التأكد من مصدرها، ومن مؤهلات من يتلقى منه المعلومة.

ويؤكد "فرويز" ضرورة توخي الحذر في اختيار الضيوف في البرامج التليفزيونية وعدم التلاعب بمسميات مقحمة ودخيلة وليس لها أي دلالات علمية، حيث استنكر مسميات معينة من بينها خبراء العلاقات واللايف كوتش وغيرها من هذا السياق، واستبدالها بأطباء نفسيين ودارسي علم نفس.

وشدد على ضرورة اختيار المذيع والمحاور وعدم عرض المشكلات الشخصية ومناقشتها على العلن، والخبرات الحياتية الشخصية مكانها ليس على الهواء للجمهور، لأن هناك شخصيات ونفوس ضعيفة تتأثر وتعكس هذه النصائح على حياتها الشخصية كالمتصلة التي أنهت حياتها الزوجية.

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