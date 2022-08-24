درة تخطف الأنظار وهيفاء وهبي جريئة.. إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

رضوى الشربيني:

أطلت الإعلامية رضوى الشربيني بجامبسوت كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

بسمة:

وارتدت الفنانة بسمة فستانا قصيرا بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هيفاء وهبي:

وتألقت الفنانة هيفاء وهبي بفستان كت متعدد الألوان ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

درة:

وظهرت الفنانة درة بفستان باللون الأبيض بأكمام طويلة، واعتمدا مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

سلمى أبو ضيف:

وارتدت الفنانة سلمى أبو ضيف بمايو كت مع هوت شورت جينيز، وتركت شعرها منسدلا.

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