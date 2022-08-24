دراسة: المشي يوميا لمدة 10 دقائق يقلل من خطر الوفاة بنسبة 40% لكبار السن

القاهرة - سمر حسين - صحة

ذكرت دراسة أن المشي لمدة 10 دقائق فقط يوميًا في سن الشيخوخة يمكن أن يقلل من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 40%، حيث وجد باحثون كوريون أن المتقاعدين الذين يبلغون من العمر 85 عامًا أو أكثر يمكن أن يقللوا من خطر الموت عن طريق المشي لمدة ساعة واحدة في الأسبوع.

تفاصيل دراسة فوائد المشي لكبار السن

تتبعت الدراسة، التي أجريت على أكثر من 7000 بالغ في ذات الفئة العمرية مستويات تمارينهم وما إذا كانوا قد ماتوا من عام 2009 إلى عام 2014، ووجدت الدراسة أن أولئك الذين استمروا في المشي كانوا أقل عرضة للوفاة بمقدار الخمسين لأي سبب بالمقارنة مع أولئك الذين كانوا غير نشيطين.

قال فريق من مستشفى جامعة إنجي Sanggye Paik في سيول، إن الترويج للمشي يمكن أن يساعد كبار السن في المجتمع على تجنب الخمول، مما قد يزيد من خطر الموت، بحسب ما نشر موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

بينما أوضح المؤلف الرئيسي الدكتور Moo-Nyun Jin، أخصائي أمراض القلب، أنه على الناس أن يهدفوا إلى الاستمرار في المشي طوال الحياة، ويوصي NHS البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل بما في ذلك المشي كل أسبوع، لكن أحدث الأبحاث تشير إلى أن أقل من نصف ذلك سيظل مفيدًا مع بلوغ الناس سنًا أكبر.

يمكن أن تساعد التمارين الخفيفة في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق الحفاظ على العضو في حالة جيدة وخفض ضغط الدم، حيث تقل احتمالية تلبية البالغين لتوصيات الأنشطة مع تقدمهم في السن، وتشير الدراسة إلى أن المشي لمدة ساعة واحدة على الأقل كل أسبوع مفيد للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 85 عامًا فما فوق، ببساطة، امشوا لمدة 10 دقائق كل يوم.

أظهرت الدراسات السابقة، أن المشي يمكن أن يقلل من خطر الموت في أكثر من الستين من العمر بنسبة 28٪ لكل 1000 خطوة إضافية يأخذونها في اليوم.