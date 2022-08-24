6 فوائد مذهلة لـ ماسك طين البحر الميت.. منها نضارة البشرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قناع «طين البحر الميت» من أفضل أنواع الماسكات الطبيعية التي يقبل الكثير عليه، إذ تأتي طريقة تحضيره من البحر الميت الموجود في الأردن الذي يشتهر بخصائصه العلاجية، لذا يسافر الكثير إليه للاستحمام والاستمتاع بكل فوائده، كما تبيعه العلامات التجارية المختلفة للعناية بالبشرة.

وفيما يلي، نستعرض أبرز فوائد ماسك البحر الميت للشعر والبشرة بشكل عام، بحسب موقع «ستايل كريز» المتخصص في العناية الشخصية واللايف ستايل.

فوائد ماسك طين البحر الميت

يزيل سموم الوجه

تساعد المعادن الموجودة في ماسك طين البحر الميت على امتصاص أي فائض من الزيوت أو الأوساخ التي تسد المسام بهذه الطريقة، إذ يساعد الماسك في إزالة السموم من وجهك.

مكافحة الشيخوخة

تساعد أقنعة طين البحر الميت في شد البشرة وإبطاء عملية الشيخوخة، كما يساعد الاستخدام المنتظم لهذا القناع في تقليل التجاعيد وتقليص أي مسام مرئية.

يعالج حب الشباب

يمكن أيضًا استخدام القناع لعلاج حب الشباب، لأنه يمتص أي شوائب أو دهون زائدة من وجهك، ومن المحتمل أن يعالج حب الشباب.

جيد لأمراض الجلد

يساعد قناع طين البحر الميت في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الوردية والصدفية، إذ تعمل المعادن الموجودة في القناع على ترطيب البشرة وتساعد على تهدئة أعراض هذه الأمراض الجلدية.

يساعد في التقشير

يجف قناع الطين على بشرتك بعد التطبيق إذ يجعل بشرتك أكثر نعومة ونظافة.