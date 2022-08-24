استشاري تغذية: اللحم المفروم أكثر فسادا في الصيف.. وهذه إجراءات سلامته

القاهرة - سمر حسين - صحة

اللحم المفروم يستخدم في كثير من الأغراض بينها الرقاق والجولاش وعمل الكفتة والبرجر البيتي ولكن عند استخدامه يجب الحذر جيدا وذلك لأنه أسرع فسادا من اللحم القطع خاصة في شهور الصيف، وذلك بحسب دكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن».

ولأننا نستخدم اللحم المفروم في الكثير من الوجبات؛ يجب اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لضمان سلامته وعدم فساده وتلوثه بالبكتيريا التي تسبب العديد من النزلات المعوية واضطرابات الجهاز الهضمي، فضلا عن تغير اللون والرائحة.

إجراءات سلامة اللحمة المفرومة

وبحسب الدكتور محمد حلمي، فهناك عدة إجراءات يجب اتباعها عند استخدام اللحم المفروم وهي كالتالي:

- استخدام اللحم المفروم الفريش بدلا من المجمد.

- الطلب من الجزار فرمها أمامك وهي طازجة للتأكد من سلامتها، على أن تكون 80% لحم 20% دهون.

- يجب تغطية المفروم مباشرة بعد الفرم لتجنب أكسدته وتحول لونه من الأحمر الفريش للون الأحمر الداكن.

- يحفظ في التلاجة مباشرة للاستخدام في نفس اليوم أو اليوم التالي، ويحفظ في الفريزر لمدة لا تزيد عن 14 يوما.

- عند استخدام المجمد نخرجه من الفريزر على الرف الأوسط ليذوب قبلها بليلة، ولايترك ليذوب في درجة حرارة الغرفة.