روشتة لإبعاد الأطفال عن تجنب مخاطر الكهرباء: البداية من التأسيس

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات، من رفض أطفالهن الابتعاد عن الأجهزة الكهربائية واللعب بشواحن الهواتف المحمولة، أو تجنب وضع أيديهم في الكهرباء، إذ لا يتماشى ذلك مع طبيعتهم وكونهم شخصيات تُحب التجربة وينجذبون إلى كل ما هو جديد، ويطبقون نظرية «الممنوع مرغوب»، ما يعرضهم لمشاكل كثيرة نتيجة لملامسة الكهرباء التي يمكن أن يتطور الامر بها للوفاة وفقدان الحياة.

طرق إبعاد الأطفال عن الكهرباء

وأجابت دعاء كرسون، مدربة التربية الإيجابية للوالدين، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «جروب الماميز»، عن السؤال الذي حير الكثير من الأمهات، الخاص بكيفية إبعاد الأطفال عن وضع أيديهم في الكهرباء، التي يمكن أن تؤدي لوفاتهم، قائلة: «الطفل من بداية ولادته حتى بلوغه عامه الثالث، يرفض فكرة التعامل بعصبية وبإصدار أوامر حتى إن كان بها نوعا من النصيحة، عمره ما هيسمع الكلام بالطريقة دي، لإن الأطفال بيكون عندهم حاجة اسمها اختبار رد الفعل، كل ما يلاحظ أن أي رد فعل هيعمله هيثير انفعال الأم هيفضل يكرره علشان كدة البداية من التأسيس».

تجنب وضع الشواحن والفيش في الكهرباء

وأضافت دعاء كرسون: «يجب إعداد المنزل الذي تعيشون به بما يتناسب مع الأطفال، مش إحنا بس اللي عايشين فيه، لازم نعده بالطريقة اللي تريحهم وتريحنا، فيش الكهرباء اللي ينفع تغطيتها بعيدًا عن متناول أيديهم لازم تكون ضمن الأولويات والاهتمامات، والشواحن اللي ممكن وضعها في أماكن بعيدا عنهم يجب ابعادها حتى لا تكون عرضه لهم».

وأوضحت مدربة التربية الإيجابية،خلال الرد على السؤال، طرق التعامل مع الأطفال وكيفية إبعادهم عن الكهرباء ومخاطرها: «يجب عدم ترك أي آلات كهربائية موصلة في الكهرباء بشكل مباشر، أو بالقرب من متناول الأطفال، حتى لا تتسبب في حرقه حينما يلامسها دون قصد».