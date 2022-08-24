طرق استخدام ماسك طين البحر الميت.. يعزز صحة البشرة والجلد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لماسك طين البحر الميت العديد من الفوائد للبشرة والشعر كذلك، وهو موجود بشكل أساسي في البحر الميت بالأردن ويستخدم منذ قديم الزمان في التجميل والعناية بالبشرة، وفيما يلي طريقة استخدام ماسك طين البحر الميت بشكل دوري للصول على أفضل النتائج.

ما هو ماسك طين البحر الميت؟

يمتلك طين البحر الميت، خصائص قد تساعدك على تحقيق توهج شبابي في البشرة، كما أنه غني بالمجنيسيوم والفوسفات والصوديوم التي قد تعزز صحة الجلد، وقد استخدمته كليوباترا قديما لتكون شابة لأطول فترة ممكنة، وذلك بحسب ما نشر موقع «ستايل كريز» المتخصص في الموضة ولايف ستايل.

كيفية استخدام قناع طين البحر الميت؟

ضعي طبقة متساوية من قناع طين البحر الميت على وجهك.

تجنبي مناطق الشفة والعين.

دعي الطين يجف لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

نظفي وجهك بقطعة قماش دافئة أو ماء فاتر.

مكونات أخرى لاستخدامها مع ماسك الطين

زيت البابونج الأساسي

زيت البابونج الأساسي له خصائص مضادة للالتهابات، قد يساعد في تخفيف الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وغيرها من أشكال تهيج الجلد.

المخاطر والآثار الجانبية لماسك طين البحر الميت

لا توجد مخاطر معروفة أو آثار جانبية مرتبطة بقناع طين البحر الميت، ومع ذلك، من الجيد دائمًا إجراء اختبار التصحيح على رقبتك أو معصمك قبل استخدام المنتج.