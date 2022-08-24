«ما حكم إعادة الوضوء والصلاة أكثر من مرة بسبب الوسواس القهري؟».. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

سيدة تجد نفسها تعاني من الوسواس القهري، تظن أنها فعلت شيئًا ما وتعود لفعله مجددًا، كالسيدات اللاتي يكررن عملية الوضوء أكثر من مرة ظنًا منهن بأنهن لم يتوضأن جيدًا، واللاتي يعدن صلاتهن من جديد بعد الانتهاء منها، ظنا أنهن نسين أداء ركعة ما أو قراءة آية، كل هذه الاضطرابات تحدث نتيجة للمعاناة من الوسواس القهري، الذي يصيب بعض السيدات ويجعلهن غير قادرات على التعامل بأريحية في الحياة إذ يعتقدن طوال الوقت بأنهن مقصرات في شيء ما داخل حياتهن، كاللاتي يعانين من وسواس دائم في النظافة.

علاج الوسواس القهري

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على «يوتيوب»، من سائلة، تريد معرفة ما علاج الوسواس القهري، في الدين والشرع، ووفق آيات الله وأحاديث الرسول، قائلة: «بعيد الصلاة والوضوء أكثر من مرة».

وردت دار الإفتاء المصرية، خلال خاصية البث المباشر لها، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، عن ما هو علاج الوسواس القهري، وفقا للشرع والدين، كالتالي: «بدأت تتكرر مشكلة الوسواس القهري، الناس بتترك نفسها للوسوسة وتسترسل معها وتأخذك لأي جهة تريد، لابد أن تكون صاحب إرادة قوية ولا تترك نفسك أبدا مع الوسوسة من خلال وقفة مع النفس، يمكن أن يقوم الشخص بقراءة الفاتحة في الركعة مرة واحدة في الصلاة، وإن كانت الوسوسة في تكبيرة الإحرام فالتكبيرة مرة واحدة، وإن كانت في الوضوء فيجب التوضأ والانصراف سريعا وفي الطهارة أيضا يمكن الخروج من الحمام سريعا متقولش أنا حاسس إني متطهرتش كويس».

إرادة قوية مع ذكر الله

وواصلت دار الإفتاء قائلة: «لابد من إرادة قوية مع ذكر الله عز وجل، لابد من الإكثار من قول يا مقسط ألف مرة في اليوم، مع الإكثار على عبارة سبحان الله الملك الخلاق».