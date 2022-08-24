الامارات | الصين تطلق قمرا صناعيا إلى الفضاء لتوفير خدمات الاستشعار عن بعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الصين اليوم بنجاح قمرا صناعيا إلى الفضاء، سيستخدم بشكل رئيسي في توفير خدمات الاستشعار عن بعد في مجالات إدارة موارد الأراضي ومسح الموارد الزراعية ومراقبة البيئة والتطبيقات الحضرية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن القمر الصناعي "بكين - 3 بي" تم إطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز " لونغ مارش -2 دي " من مقاطعة شانشي بشمالي الصين ونجح في دخول المدار المخطط له.