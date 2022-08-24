بتحصل مرة في المليون.. حالة ولادة نادرة لتوأم تثير الدهشة

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة ولادة نادرة تعرضت لها إحدى الأمهات، بعد أن أنجبت توأمًا، ذكرا وأنثى، بألوان بشرة مختلفة، وهو ما أثار دهشتها من الأمر، وقررت تصوير طفليها والحديث عن هذه الحالة الغريبة عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل ولادة الطفلين التوأم

ووفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن الأم الإنجليزية التي تدعى شانتيل بروتون، البالغة من العمر 29 عامًا، أنجبت ابنها «أيون» وابنتها «أزيرا» التوأم ببشرة لون مختلفة، إذ جاءت الابنة ببشرة سمراء، فيما جاء الابن بملامح شقراء، وهو ما سبب لها دهشة كبيرة.

وقالت الأم العشرينية، إن التوأم لم يبدوا مختلفين تمامًا عند الولادة، لكنهما أصبحا مختلفين تمامًا منذ ولادتهما، حيث إنها لم تتوقع اختلاف لون بشرتهما إلى هذا الحد، مضيفة أيضًا أن التوأم البالغ من العمر أربعة أشهر لديهما الآن شخصيات متناقضة تمامًا أيضًا مثل لون بشرتهما، لكنها سعيدة بالأمر إلى درجة كبيرة.

وتابعت الأم العشرينية قائلة: «أنا سعيدة للغاية لأن أطفالي خرجوا كما هما، وأصبحت عائلتنا الصغيرة فريدة».

خبراء وراثة يعلقون على الولادة النادرة

وبعد ذيع الموقف المثير للدهشة الذي تعرضت له الأم، أوضح عدد من خبراء الوراثة بالمملكة المتحدة، أن هذه الولادة نادرة للغاية، حيث إنها تحدث لحالة واحدة من بين كل مليون حالة ولادة.