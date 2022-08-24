أخصائية توضح أهمية فحوصات الصحة الإنجابية قبل وبعد الزواج: «بتمنع مشاكل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من المشاكل يمكن أن يقع فيها الأزواج تتعلق بالإنجاب عقب الزواج مباشرةً، والتي تعيق فكرة الحمل، والتي يمكن أن تُعرض الأم وجنينها حالة الحمل للخطورة وفقدان أحدهما.

الدكتورة مي ثابت، أخصائية الصحة الإنجابية والنساء والتوليد، تحدثت خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، عن الصحة الإنجابية وفوائد عمل فحوصات ما قبل الزواج، إذ تقول: «الصحة الإنجابية مفهوم جديد على المصريين، يجب التوعية بها حتى لا تتعرض السيدات للخطر، الناس في البداية اعتقدت المفهوم لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، هو مصطلح يبدأ من قبل الزواج، من بداية قرار الفتاة الارتباط بشخص واستكمال معه حياتها، والتخطيط للحياة الزوجية، لذا نؤكد دائما على فحوصات ما قبل الزواج، نقطة مهمة جدا ويتغافلها الكثير».

أهمية فحوصات الزواج

«فحوصات الزواج خاصة بالسيدات والرجال والصحة الإنجابية للاثنين»، بهذه العبارة واصلت الدكتورة مي ثابت، الحديث عن الصحة الإنجابية قبل وبعد الزواج، إذ تضيف: «الرجل والمرأة شريكان في الحياة الزوجية، مفيش دور للزوجة فقط أو للزوج فقط، على مدار حياتهم، أي أسرة علشان تكون سعيدة ومتزنة وقادرة تخطط لمستقبلها، لازم يكون هناك توافق بين الطرفين، البداية التأكد من الفيروسات، في تحاليل بتتعمل لفيروس بي وسي وفيروس الإيدز، لأن للأسف يمكن أن تكتشف الزوجة بأن الزوج مريض بأي فيروس ومش عارفة والعكس، وهناك أمراض منقولة جنسيا وبيحصل عدوى بين الأزواج».

تحاليل أساسية قبل الزواج

ولتجنب الخلافات بين الأزواج فيما يخص الصحة الإنجابية، قالت الدكتورة مي ثابت: «بيحصل تأثير على العلاقة الزوجية والثقة داخل الأسرة، وده يعقبها مشكلات كثيرة، الخطوة الثانية هي الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، للاطمئنان على الأشخاص، خاصة السيدات اللواتي يكتشفن إصابتهن بالسكري خلال فترة الحمل وبالتالي ينتقل للجنين، وينتج عنه مضاعفات، وهنا يستلزم بروتوكول متابعة حمل خاصة، لتجنب مشاكل وتوعية فيما بعد، مع مطالبة الزوج بعمل تحليل السائل المنوي للتأكد من عدم وجود تشوهات، وبالنسبة للزوجة يتطلب منها عمل تحليل هرمون مخزون البويضات، للأسف لقينا بنات سنهم صغير والدورة الشهرية مبتكونش منتظمة، وبالتالي ينتج عنه فشل في المبيض».