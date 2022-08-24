محمد اسماعيل - القاهرة - فيما يعد الخيار من الأطعمة الصحية للغاية والتي ينصح بتناولها يوميا، تتفاوت طريقة أكله وتحضيره بين الناس ما قد يقلل الاستفادة من كل فوائده الجمة على الصحة. إليك خمسة أسباب لتناول الخيار بقشوره.

يُعد تناول الخيار من العادات اليومية لملايين الناس حول العالم. وينصح بتناول الخيار بشكل يومي لما له من فوائد توصف بالسحرية على صحة الإنسان، التي أصبحت مهددة بشكل أكبر في العقود الأخيرة بسبب عادات الأكل السيئة، وضغوطات الحياة المستمرة، وفق ما ذكر موقع " دويتشيه فيليه".

وتتفاوت طرق أكل الخيار بين الناس، إذ يفضل البعض أن يقطعه على شكل قطع صغيرة في سلطة متنوعة، فيما يصنع البعض الآخر من الخيار والماء مشروبا له فوائد صحية جمة. بيد أن طريقة تناول الخيار مهمة جدا من أجل الاستفادة من كل منافعه.

وفي هذا الشأن، تشير مجلة "فرويندين" الألمانية أن هناك خمسة أسباب تدفع الشخص لتناول الخيار بقشوره. أما عن أول هذه الأسباب فهي أنه جيد لنقص الطاقة، حيث إن الخيار غني بالفيتامينات التي تتواجد بشكل أساسي في قشوره. لذلك، يفضل تناول الخيار بقشوره بشكل يومي للحصول على دفعة من الطاقة.

ثانيا، يعتبر تناول الخيار من الأطعمة الجيدة جدا لصحة القلب، إذ يقلل البوتاسيوم الموجود في قشوره بشكل خاص من ارتفاع ضغط الدم.

ثالثا، الخيار من الأطعمة الجيدة ضد السموم، حيث تساعد قشور الخيار على صحة الجهاز الهضمي. ويحتوي الخيار على البكتين وهي ألياف قابلة للذوبان تتواجد في قشور الخيار وتمكن من طرد السموم من الجسم.

يشار إلى أن دراسة سابقة صادرة عن كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أوصت بإضافة الخيار إلى عدة أطباق لأنه يساعد في التخفيف من الإمساك لاحتوائه على ألياف مفيدة ونسبة كبيرة من الماء، حسب ما ذكره موقع "إيت ديس"، الذي يعنى بالأخبار الصحية.

رابعا، يساعد تناول الخيار في الحفاظ على مظهر شاب لفترة طويلة، حيث تعمل مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في قشور الخيار على إبطاء عملية الشيخوخة لجسم الإنسان، حسب ما أورد موقع مجلة " فرويندين".

إذ أن تناول الخيار بشكل يومي يزود الجسم بما يحتاجه من سوائل، حسب موقع "إيت ديس".

خامسا، تشير مجلة "فرويندين" أن قشور الخيار مهمة لصحة العيون، إذ يحتوي على البيتا كاروتين المفيدة جدا لصحة العيون.

فوائد جمة للخيار

وفي نفس السياق، هناك فوائد جمة لتناول الخيار، فهو يحتوي على عناصر غذائية مهمة جدا لجسم الإنسان، ويحتوي على مضادات الأكسدة، ويساعد في إنقاص الوزن وخفض نسبة السكر في الدم وغيرها من الفوائد المهمة، وفق ما أشار إليه موقع "هيلت لاين" المهتم بالأخبار الصحية.

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