«ميرنا» تبدع برسم الشخصيات بعد تخليها عن التعليم.. منهم العوضي وأحمد السقا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عشقها للرسم منذ طفولتها جعلها تحترف في رسم العديد من الشخصيات، فبفرشاة الألوان استطاعت ابنة محافظة سوهاج أن تكسر حاجز الإحباط الذي مرت به بعد وفاة والدها، الأمر الذي جعلها تشعر في ذلك الوقت بخيبة أمل ولكنها مع مرور الوقت كسرت هذا الشعور باحترافها في مجال الرسم.

ميرنا عادل، من محافظة سوهاج تروي لـ «الوطن» أن بعد وفاة والدها تعرضت لحالة من الاكتئاب وخبية الأمل، نظرا لأنها كانت تأمل في أن تلتحق بالثانوية العامة ولكن الظروف منعتها: «والدي اتوفى لما كنت في الصف الثالث الإعدادي كان وقتها نفسي أدخل ثانوي وكنت جايبة المجموع ولكن الظروف منعتني ودخلت ثانوي صناعي».

منذ تلك اللحظة قررت الفتاة العشرينية أن تكسر حاجز الإحباط وتحترف في مجال الرسم الذي كانت تعشقه منذ طفولتها: «لما مدخلتش ثانوي عام زعلت بس بعدين قولت مش هقعد كدا، فقررت أستغل موهبة الرسم اللي عندي وأنجح فيها»، لافتة إلى أن موهبتها في الرسم كانت في عمر 10 أعوام ولكنها احترفت فيه منذ 4 سنوات.

الخامات المستخدمة في الرسم

خامات مختلفة تستخدمها «ميرنا» وهى تنفذ رسوماتها ومنها ألوان الرصاص والفحم والزيت، إذ واجهتها بعض الصعوبات في البداية، نظرا لأنها لم تكن متخصصة في الموضوع ولكنها مع مرور الوقت استطاعت أن تتخطى تلك الصعوبات: «في الأول كانت الدنيا صعبة عشان مش دارسة تخصص رسم فاضطريت أجيب كتب عن الرسم عشان اتعلم وأنا بعتبر أني بدرس فنون جميلة مع نفسي».

الشخصيات التي رسمتها ابنة سوهاج

شخصيات عديدة رسمتها ابنة محافظة سوهاج منها رسمها للفنان أحمد السقا وأحمد العوضي التي لاقت إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعدما قام «أحمد العوضي» بمشاركتها على حسابه الشخصي: «لما رسمت الصورة لأحمد العوضي مكنتش متخيلة أني وهو يشاركها على حسابه الشخصي ووقتها كنت فخورة بنفسي»، متمنية أن تصل برسوماتها للعالمية.