أبرزها نزيف اللثة.. 5 أمراض ناتجة عن نقص فيتامين سي

محمد اسماعيل - القاهرة - تلعب العناصر الغذائية والمعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم، لذا يجب أن يكون نظامنا الغذائي متوازنًا وصحيًا.

ويعد فيتامين سي أحد العناصر الغذائية الأساسية الضرورية لعمل الجسم بشكل صحي، إلى جانب كونه مسؤولاً عن التكوين السليم للكولاجين في الجسم، فهو مهم لنمو العظام وصحة الأوعية الدموية والتئام الجروح.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى العديد من الأمراض، والتي قد تسبب المزيد من المضاعفات، نستعرضها فيما يلي وفقًا لموقع timesofindia.

- الإسقربوط

يعد من أبرز الامراض المرتبطة بنقص فيتامين سي، ما يؤدي إلى كدمات ونزيف اللثة وضعف وإرهاق وطفح جلدي.

وتشمل علامات الإنذار المبكر التعب غير المبرر، وانخفاض الشهية، والتهيج وآلام المفاصل، عند تركه دون علاج، يمكن أن يتسبب أيضًا في فقر الدم والتهاب اللثة ونزيف الجلد وما إلى ذلك.

- فرط نشاط الغدة الدرقية

يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تفرز الغدة الدرقية هرمونات زائدة، فيتامين سي مع العناصر الغذائية الحيوية الأخرى مهم لصحة الغدة الدرقية، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي لفترات طويلة إلى إفراز مفرط للهرمونات من الغدد الدرقية، ما يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، ومن ثم ظهور أعراض مثل فقدان الوزن غير المقصود، وخفقان القلب، وزيادة الشهية والعصبية والرعشة، والتغيرات في نمط الدورة الشهرية لدى النساء وأكثر من ذلك.

- فقر الدم

يعد دمج فيتامين سي في نظامك الغذائي أمرًا مهمًا للغاية، فبصرف النظر عن الفوائد الأخرى، يساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد، وهو أمر حيوي للوقاية من الأمراض مثل فقر الدم، والذي ينتج عن انخفاض عدد أو جودة خلايا الدم الحمراء في الجسم، وقد تشمل الأعراض التعب، والشحوب، وضيق التنفس، والدوخة، وفقدان الوزن.

- نزيف اللثة

عندما يتعلق الأمر بصحة أسنانك، فإن فيتامين سي حيوي للغاية، فهو لا يقوي أسنانك فحسب، بل يحمي اللثة أيضًا، لذلك، فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى نزيف اللثة وأمراض اللثة.

- أمراض الجلد

يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجلد، وهو يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ويلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين وفير في الأنسجة الضامة مثل الجلد والشعر والمفاصل، وهو مهم لصحة الجلد، ومع ذلك، فإن نقص فيتامين سي، المعروف أيضًا باسم الإسقربوط، يمكن أن يؤدي إلى آفات جلدية، تشمل الأعراض المبكرة بقع نزيف صغير تحت الجلد.

كيفية علاج نقص فيتامين سي؟

يعتبر تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين سي في نظامك الغذائي أفضل طريقة لعلاج هذه الحالة، تناول كميات كبيرة من الفواكه الحمضية والخضروات الغنية بفيتامين سي، كما يجب تجنب التدخين حيث أثبتت الدراسات أن المدخنين قللوا من كميات فيتامين سي في أجسامهم، ويمكن أيضًا التفكير في تناول مكملات فيتامين سي، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي منها.

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