8 معلومات عن سارة إسماعيل بعد انضمامها لمنتخب الكرة النسائية.. عمرها 23 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إبداعات السيدات المصريات لا تتوقف، وإنجازاتهن عرض مستمر، في المجالات المختلفة، ومنها المجال الرياضي التي توفقن فيه بكل أنواعها، والتي على رأسها كرة القدم النسائية، فمؤخرًا، كشف محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، عن انضمام سارة إسماعيل سيلجيدو، لاعبة نادي برشلونة الإسباني سابقا، ونادي سرقسطة حالياً، إلى صفوف منتخب مصر لتمثيله.

رغبة سارة إسماعيل في تمثيل منتخب مصر

وخلال تصريحات لـ«الوطن»، أوضح المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، أن اللاعبة سارة إسماعيل، هي من اختارت تمثيل منتخب مصر، وذلك لرغبتها الكبيرة في خوض المنافسات الدولية والقارية مع منتخب بلادها.

فيما أكدت لاعبة نادي برشلونة الإسباني لـ«هن»، عن حبها الكبير لبلدها، وهو ما دفعها لقرار اختيارها تمثيل منتخب الفراعنة بشكل رسمي في كرة القدم النسائية، رافضة كل العروض التي تلقتها مؤخرًا من قبل عدد من الدول الأخرى.

معلومات عن سارة إسماعيل

وخلال هذه السطور، نستعرض أبرز المعلومات عن سارة إسماعيل، لاعبة نادي برشلونة السابقة:

1- تحمل أصولا مصرية.

2- ولدت في مدينة جيرونا الإسبانية.

3- تبلغ من العمر 23 عاما.

4- بدأت مشوارها الكروي باللعب مع نادي إسبانيول.

5- في عام 2016، انتقلت سارة إسماعيل إلى أكاديمية برشلونة.

6- بعد فترة جرى تصعيدها للفريق الأول نظرًا لموهبتها الاحترافية.

7- قضت 6 سنوات باللعب مع فريق برشلونة.

8- انتقلت مؤخرا لنادي سرقسطة للعب بموسم 2022- 2023.